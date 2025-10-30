EQS-News: Supermicro, Intel und Micron erzielen gemeinsam Rekordergebnisse beim quantitativen Handelsbenchmark STAC-M3™

EQS-News: Super Micro Computer, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Der STAC-M3 misst die Leistung von Zeitreihendatenbanken, die beim algorithmischen Handel und bei Backtesting-Workloads zum Einsatz kommen.

Die Supermicro-Petascale-Server, Intel® Xeon® 6-Prozessoren, Micron™ 9550 SSDs- und DDR5-Speicher sowie die kdb+-Datenbank von KX Software wurden vorgestellt

Die Ergebnisse zeigen, dass Abfragen mit geringerer Latenz die Algorithmusprüfung beschleunigen und die Anzahl der testbaren Handelsstrategien erhöhen.

SAN JOSE, Kalifornien und NEW YORK, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Komplettanbieter von IT-Lösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, gab heute auf dem STAC Summit in New York City in Zusammenarbeit mit Intel und Micron Rekordergebnisse für den STAC-M3-Benchmark bekannt. STAC, eine unabhängige Testorganisation mit Schwerpunkt auf der Finanzbranche, leitet den STAC Benchmark™ Council, an dem über 500 Finanzdienstleistungsinstitute und mehr als 70 Technologieunternehmen teilnehmen.

„Die rekordverdächtigen Testergebnisse sind ein Beweis sowohl für das auf die Arbeitslast optimierte Building-Block-Produktdesign von Supermicro, das uns eine führende Position auf dem Markt verschafft hat, als auch für unsere Zusammenarbeit mit den führenden Technologieanbietern Intel, Micron und KX Software", sagte Vik Malyala, SVP Technology & AI bei Supermicro. „Supermicro ist stolz auf seine enge Zusammenarbeit mit führenden Industriepartnern und seine Fähigkeit, Kunden die modernste Technologie zu liefern, um ihnen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. In der Welt des hochfrequenten quantitativen Handels lassen sich die Markteinführungszeit und Leistungsvorteile, die wir bieten können, an den Handelsgewinnen unserer Kunden messen."

Weitere Informationen zu den Petascale-Servern von Supermicro finden Sie unter All-Flash NVMe Servers for Advanced Computing | Supermicro.

Der STAC-M3-Benchmark konzentriert sich auf den quantitativen Echtzeit-Handel unter Verwendung simulierter Markt-Bid-Ask- und abgewickelter Handelsdaten für Tausende von Vermögenswerten. Der STAC-M3 ist ein Full-Stack-Benchmark, der Rechenleistung, Speicher, Netzwerk und Software in einer Multi-User-Umgebung umfasst. Er misst die Antwortzeit von Abfragen für Szenarien, die häufig im algorithmischen Handel, im Risikomanagement und beim Backtesting von Handelsstrategien verwendet werden, wie sie üblicherweise von Banken, Hedgefonds, quantitativen Handelsunternehmen und Handelsbörsen durchgeführt werden. Große Datenmengen, geringe Latenzzeiten und komplexe Verarbeitungsfähigkeiten sind gemeinsame Merkmale von Hochfrequenzhandels- und Analyseumgebungen. Finanzunternehmen haben einen wachsenden Bedarf, mehr Daten als je zuvor zu sammeln, zu speichern und zu analysieren. Die Tick-Datenanalyse hilft Unternehmen, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren, um Gewinne zu maximieren und Risiken zu steuern.

Der STAC-M3-Benchmark besteht aus zwei Testreihen: Antuco, das die Leistung auf der Grundlage einer kleineren Datensatzgröße misst und die Leistung eines größeren Datensatzes simuliert, und Kanaga, das einen 20-mal größeren Datensatz und eine größere Anzahl gleichzeitiger Benutzer verwendet, um den realen Bedingungen zu entsprechen. Die von STAC-M3 geprüften Ergebnisse1 zeigen, dass die Konfiguration neue Weltrekorde bei 19 von 24 Kanaga-Benchmarks zur mittleren Antwortzeit aufstellt – darunter alle 10 von 10 Kanaga-Benchmarks mit 50 und 100 Benutzern – sowie bei 3 von 5 Kanaga-Durchsatz-Benchmarks. Außerdem wurden bei 3 von 3 Antuco-Benchmarks mit 50 und 100 Benutzern neue Rekorde aufgestellt.

„Im Hochfrequenzhandel und in der Analyse sind die Verwaltung großer Datenmengen, die Aufrechterhaltung einer deterministischen geringen Latenz und die Bewältigung komplexer Verarbeitungsprozesse von entscheidender Bedeutung. Finanzunternehmen müssen täglich Milliarden von Tick-Datenpunkten analysieren, um auf Marktveränderungen zu reagieren, Gewinne zu optimieren und Risiken effektiv zu managen", sagte Srini Krishna, Intel Fellow und Leiter des Bereichs Data Center Products. „Die heutigen STAC-M3-Ergebnisse zeigen, dass Intel Xeon 6 eine rekordverdächtige Leistung und Effizienz bietet und Handelsteams dabei unterstützt, schneller zu handeln, Alpha zu erzielen und Risiken mit Zuversicht einzuschätzen."

Die Testkonfiguration bestand aus sechs 2U-Supermicro-Storage-Servern mit insgesamt 12U Rack-Platz, im Gegensatz zu den bisherigen Rekordhaltern, die zwei- bis viermal mehr Platz (21U und 44U) benötigten. Mit Intel Xeon 6-Prozessoren absolvierte der Supermicro-Dual-CPU-Petascale-Server den rechenintensiven Benchmark mit 100 Benutzern und unvorhersehbaren Intervallen um 36 % schneller als je zuvor und benötigte dabei 62 % weniger CPU-Kerne als der bisherige Rekordhalter. Obwohl nur etwa die Hälfte bis ein Viertel des Rack-Platzes der bisherigen Rekordtests genutzt wurde, unterstützte die getestete 12U-Konfiguration mit 6 Servern die höchste Speicherkapazität von 1,6 PiB unter Verwendung leistungsoptimierter Micron 9550 NVMe-SSDs, was mehr als dem Sechsfachen der Kapazität des bisher zweithöchsten Rekords entspricht.

„Beim Handel mit Wertpapieren in einem sich schnell bewegenden Markt können Mikrosekunden Millionen von Dollar bedeuten, sodass Geschwindigkeit zur ultimativen Währung wird. In geprüften STAC-M3-Tests lieferten Micron 9550 NVMe-SSDs und DDR5-RDIMMs eine außergewöhnlich niedrige, vorhersehbare Latenz bei intensiven I/O- und rechenintensiven Vorgängen und verwandelten Tick-Daten schneller denn je in Erkenntnisse", sagte Alvaro Toledo, Vice President und Geschäftsführer für den Bereich Americas Core Data Center bei Micron. „Unsere technische Zusammenarbeit mit Supermicro, Intel und KX Software stellt neue Leistungsrekorde auf und verschafft Händlern den entscheidenden Vorteil, den sie benötigen, um erfolgreich zu sein."

Die sechs Supermicro-Petascale-All-Flash-Storage-Server verwendeten Intel Xeon 6-Prozessoren und Micron 9550 NVMe SSDs sowie DDR5 RDIMM-Speicher. Der SSG-222B-NE3X24R Petascale-2U-Storage-Server ist der hochleistungsfähige Storage-Server der neuesten Generation von Supermicro, der mit zwei Intel Xeon 6 6700-Prozessoren, bis zu 32 DDR5 RDIMMs und 32 E3.S NVMe PCIe Gen 5-Speicherplätzen ausgestattet ist. Das System gleicht die PCIe Gen 5-E/A sowohl für die NVMe-Steckplätze als auch für bis zu 5 PCIe-Erweiterungskartensteckplätze für Netzwerke und GPUs aus, um eine optimale Leistung der Speicher-Workload zu gewährleisten. Die Testkonfiguration verwendete die hochleistungsfähige spaltenorientierte Analysedatenbank kdb+ 4.1 von KX Systems, die für Echtzeit- und historische Daten optimiert ist.

„Wir sind stolz darauf, dass kdb+ weiterhin Weltrekordleistungen in den STAC-M3-Benchmarks erzielt – 15 der letzten 17 Weltrekorde", sagte Ashok Reddy, CEO von KX Software. „Was uns am meisten begeistert, ist, was diese Ergebnisse für unsere Kunden bedeuten, und dass die tatsächliche Wirkung nicht nur an der Geschwindigkeit gemessen wird, sondern daran, wie tiefgreifend wir die Handels- und Ausführungsstrategien von Unternehmen verändern. Angesichts der Weiterentwicklung von Handelssystemen und des Anstiegs des Datenvolumens sind wir weiterhin bestrebt, die Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit zu verbessern und unseren Partnern dabei zu helfen, die Grenzen des Möglichen im quantitativen Handel zu erweitern."

Die STAC-M3-Benchmark-Testkonfiguration umfasste:

Sechs Supermicro SSG-222B-NE3X24R Petascale-All-Flash-Storage-Server, jeweils ausgestattet mit zwei Intel Xeon 6767P CPUs (64 Kerne, 128 Threads, max. Turbo 3,9 GHz, 350 W TDP),

16 Micron 128GB DDR5 RDIMMs (insgesamt 2,048 TB pro System bei 6400 MT/s),

24 leistungsstarke Micron 9550 NVMe™ SSDs (jeweils 12,8 TB) und

Die hochleistungsfähige spaltenorientierte Analysedatenbank kdb+ 4.1 von KX Software, optimiert für Echtzeit- und historische Daten

Eine vollständige Beschreibung der verwendeten Testkonfiguration und der Testergebnisse finden Sie auf der STAC-Website hier: https://docs.stacresearch.com/KDB250929. Eine detailliertere Analyse der Ergebnisse finden Sie im Blogvon Micron.

Die Testergebnisse werden auf dem STAC-Gipfel in New York am 28. Oktober vorgestellt. STAC-Gipfel - New York | STAC.

