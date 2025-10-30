W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EZB hält Leitzinsen im Euroraum wie erwartet konstant

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/FLORENZ (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen im Euroraum unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer auswärtigen Sitzung in Florenz mitteilte. Experten hatten dies erwartet./als/ben/DP/jha

