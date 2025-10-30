Hellofresh mit Umsatzrückgang wegen schleppender Nachfrage - Ausblick bestätigt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat im dritten Quartal wegen des weiter schwächelnden Geschäfts mit Kochboxen einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Der Jahresausblick wurde jedoch bestätigt. Die Umsätze fielen in den drei Monaten bis Ende September zum Vorjahreszeitraum um 13,5 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Der währungsbereinigte Umsatzrückgang lag bei 9,3 Prozent.

Während der Umsatz mit Kochboxen um 15,5 Prozent rückläufig war, gab die deutlich kleinere Sparte rund um Fertiggerichte 11,1 Prozent nach.

Das bereinigte operative Konzernergebnis (Ebitda) sank auf 40,3 Millionen Euro von 72,1 Millionen im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich verbuchte Hellofresh einen höheren Verlust nach Anteilen Dritter als im Vorjahr von gut 49 Millionen Euro. Im Vorjahr stand hier ein Verlust von mehr als 33 Millionen Euro zu Buche.

Die Mitte August gesenkte Jahresprognose bestätigte das Unternehmen. Das Management erwartet für das laufende Jahr weiter ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 415 Millionen bis 465 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Wertminderungen soll 175 bis 225 Millionen Euro erreichen. Beim Umsatz geht Hellofresh für 2025 weiter von einem währungsbereinigten Rückgang um 6 bis 8 Prozent aus./err/mis