W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Teuerungsrate

Inflation in Deutschland lässt wieder nach: 2,3 Prozent im Oktober

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Viktollio/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Die Teuerung in Deutschland hat wieder etwas an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise lagen im Oktober um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,4 Prozent Inflation im September, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/als/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Zollstreit
Trump-Xi-Treffen: Das sind die Ergebnisseheute, 08:44 Uhr · dpa-AFX
Trump-Xi-Treffen: Das sind die Ergebnisse
Handelskonflikt
Trump: Einigung mit China zu seltenen Erdenheute, 06:49 Uhr · dpa-AFX
Trump: Einigung mit China zu seltenen Erden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden