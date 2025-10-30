IRW-News: Copper Quest Exploration Inc.: Copper Quest will 100%ige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Kitimat erwerben

IRW-PRESS: Copper Quest Exploration Inc.: Copper Quest will 100%ige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Kitimat erwerben

30. Oktober 2025, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) (Copper Quest oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Kitimat (das Projekt) abgeschlossen hat, das sich etwa 10 Kilometer nordwestlich des Tiefwasserhafens von Kitimat in British Columbia befindet.

PROJEKTÜBERSICHT

Das Kupfer-Gold-Projekt Kitimat umfasst eine Fläche von etwa 2.954 Hektar innerhalb der Skeena Mining Division im Nordwesten von British Columbia. Das Projekt ist ganzjährig über ein Netz von Forst- und Mineralexplorationsstraßen erreichbar, die sich nördlich von Kitimat aus erstrecken. Das Konzessionsgebiet profitiert von einer außergewöhnlichen Infrastruktur, da es nur 10 km von einem Tiefwasserhafen, 1,5 km von Eisenbahnlinien und 6 km von Hochspannungsstromleitungen entfernt liegt.

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb des Stikine Terrane, einem produktiven Gürtel, der zahlreiche Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme beherbergt und von vulkanischem Gestein aus der späten Trias unterlagert wird, in das jurassische Diorit- und Granodioritkörper des Coast Plutonic Complex eingedrungen sind. Das Hauptzielgebiet des Projekts ist die Cu-Au-Zone Jeannette, die eine Alteration und eine Mineralisierung aufweist, die als niedriggradige intermediär bis niedrig sulfidierte epithermale Ausprägungen eines größeren Cu-Au-Porphyr-Systems interpretiert werden.

HISTORISCHE EXPLORATION & HIGHLIGHTS

Die Exploration im Konzessionsgebiet Kitimat reicht bis in die späten 1960er-Jahre zurück, als mehrere Betreiber geochemische und geophysikalische Untersuchungen sowie Bohrkampagnen absolvierten. Die bedeutendsten historischen Arbeiten wurden von Decade Resources Ltd. (2010) durchgeführt, das 16 Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.437,5 Metern in der Cu-Au-Zone Jeannette niederbrachte. Zu den erwähnenswerten Ergebnissen zählen:

- Bohrung J-7: 117,07 m mit 1,03 g/t Au und 0,54 % Cu von 1,52 m bis 118,60 m.

- Bohrung J-1: 103,65 m mit 1,00 g/t Au und 0,55 % Cu von 9,15 m bis 112,80 m.

- Bohrung J-2: 107,01 m mit 0,80 g/t Au und 0,45 % Cu von 6,10 m bis 113,11 m.

- Bohrung J-8: 112,20 m mit 0,41 g/t Au und 0,33 % Cu von 11,89 m bis 124,09 m.

Die mineralisierten Abschnitte, die bei den Bohrungen im Jahr 2010 angetroffen wurden, zeigen eine kontinuierliche, oberflächennahe Kupfer-Gold-Mineralisierung, die sich über beträchtliche Mächtigkeiten erstreckt, in der Tiefe innerhalb der Zone Jeannette weiterhin offen ist und innerhalb eines breiteren hydrothermalen Systems auftritt, das sich - so nimmt man an - seitlich über das untersuchte Gebiet hinaus erstreckt.

DETAILS DES ERWERBS

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Copper Quest bis zum 5. Januar 2026 Zeit, eine Due-Diligence-Prüfung des Projekts durchzuführen. Nach erfolgreicher Prüfung wird das Unternehmen am 6. Januar 2026 2.000.000 Stammaktien an den Verkäufer, Bernie Kreft, als vollständige Gegenleistung für den Erwerb ausgeben. Das Projekt unterliegt einer Net Smelter Return-(NSR)-Royalty in Höhe von 2,5 %. Davon können 40 % vom Unternehmen für 1.000.000 CAD zurückgekauft werden. Copper Quest behält sich außerdem ein Vorkaufsrecht für alle Transaktionen vor, die den Verkauf der verbleibenden Royalty-Anteile betreffen.

Herr Kreft ist ein bekannter kanadischer Prospektor, Unternehmer und ehemaliger Star der Fernsehserie Yukon Gold des Discovery Channel. Er kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Entdeckung von Mineralien und der Entwicklung von Projekten in British Columbia und Yukon zurückblicken.

In Zusammenhang mit dem Erwerb ist eine Vermittlungsprovision zu entrichten.

KOMMENTARE DER GESCHÄFTSLEITUNG

Brian Thurston, CEO von CopperQuest, sagt dazu:

Die Aufnahme des Kupfer-Gold-Projekts Kitimat in unser Portfolio zeigt die kontinuierlichen Bemühungen von Copper Quest, durch den Erwerb wichtiger Mineralprojekte den Shareholder-Value zu steigern. Dieses Projekt befindet sich in idealer Lage mit einer außergewöhnlichen Infrastruktur in einem bewährten geologischen Gürtel, der bekanntermaßen bedeutende Kupfer-Gold-Systeme beherbergt. Die starken historischen Bohrergebnisse aus der Zone Jeannette sprechen für das Potenzial für die Auffindung eines größeren oberflächennahen mineralisierten Systems. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt als Teil unseres wachsenden Kupfer-Gold-Portfolios weiterzuentwickeln.

NÄCHSTE SCHRITTE

- Das Unternehmen plant, mittels Analysen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) alle historischen und modernen Explorationsdaten zusammenzuführen, um ein umfassendes geologisches und geophysikalisches Modell für das Porphyr-Projekt Kitimat zu erstellen und die Genauigkeit der Zielermittlung zu verbessern.

- Zusätzliche geologische Kartierungen, Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen können durchgeführt werden, um die vorrangigen Bohrziele nach Bedarf zu verfeinern. Die Feldarbeiten könnten Bodenmagnetik, induzierte Polarisation (IP) und passive Seismik umfassen, um die Untergrundstruktur und die Mineralisierungstrends besser zu definieren.

- Ein nachfolgendes Bohrprogramm würde wichtige Ziele innerhalb der interpretierten Geologie und der umliegenden hochgradigen Korridore überprüfen.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Brian G. Thurston, P.Geo., President und CEO des Unternehmens sowie ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

ÜBER KUPFER

Trotz der steigenden Nachfrage bleibt das weltweite Kupferangebot begrenzt. Die Erzgehalte in den großen Minen nehmen ab, die Genehmigungsfristen für neue Projekte haben sich verlängert, und geopolitische Spannungen führen zu einer Umgestaltung der Lieferketten hin zu stabilen, transparenten Jurisdiktionen. Die Regierungen in Kanada, den USA und verbündeten Nationen haben Kupfer zunehmend als strategisches und kritisches Metall identifiziert, das für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit notwendig ist. Vor diesem Hintergrund versetzt der Erwerb des Kupfer-Gold-Projekts Kitimat in British Columbia durch Copper Quest das Unternehmen in die Lage, ein Projekt in der Entdeckungsphase in einer der sichersten und infrastrukturell reichsten Bergbaujurisdiktionen der Welt voranzutreiben - genau zu einem Zeitpunkt, an dem neue, skalierbare Kupferquellen am dringendsten benötigt werden.

ÜBER COPPER QUEST EXPLORATION INC.

Copper Quest (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) konzentriert sich auf die Steigerung des Unternehmenswerts durch Exploration und Erschließung seines Portfolios an nordamerikanischen kritischen Mineralen. Das Landpaket des Unternehmens umfasst zurzeit fünf Projekte von mehr als 40.000 Hektar in hervorragenden Jurisdiktionen für den Bergbau.

Copper Quest besitzt einen Anteil von 100 % an dem Konzessionsgebiet Stars, einer Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung, die 9.693 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley des zentralen British Columbia umfasst. In Angrenzung an das Konzessionsgebiet Stars hält Copper Quest eine Beteiligung von 100 % an dem 5.389 Hektar großen Konzessionsgebiet Stellar. CQX verfügt überdies über eine Earn-In-Option für bis zu 80 % der Eigentumsanteile sowie ein Joint-Venture-Abkommen in Bezug auf das 4.700 Hektar umfassende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Rip, das sich ebenfalls im Porphyrgürtel Bulkley befindet.

Copper Quest hält eine 100-prozentige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Nekash, einem Porphyr-Explorationsprojekt im Lemhi County (Idaho) entlang des ergiebigen Porphyr-Kupfergürtels von Idaho-Montana, in dem sich Weltklasse-Systeme wie Butte und CUMO befinden. Das Projekt ist über gut ausgebaute US-Highways und Forststraßen vollständig mit dem Auto erreichbar und umfasst derzeit 70 nicht patentierte Bundes-Lode-Claims mit einer Fläche von 585 Hektar.

Copper Quest hat eine Beteiligung von 100 % am Projekt Thane im Quesnel Terrane im Norden von BC, das sich über 20.658 Hektar erstreckt und 10 vorrangige identifizierte Ziele umfasst, die ein erhebliches Potenzial für die Mineralisierung von Kupfer und Edelmetallen aufweisen.

Das Führungs- und Beraterteam von Copper Quest besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Copper Quest hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen es tätig ist. Die Stammaktien des Unternehmens sind hauptsächlich an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol CQX notiert. Für weitere Informationen über Copper Quest besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.copper.quest.

Für das Board von Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

info@copper.quest

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukünftige operative Betriebe und die Aktivitäten von Copper Quest, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationsaktivitäten, das Risiko, dass das Unternehmen auf unerwartete geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Freigaben zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Mittel zur Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Unsicherheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen, die das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81618

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81618&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2175231091

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.