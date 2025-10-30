Trading-Chance Nike: Kauf-Chance an Support

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den derzeit 154 Aristokraten-Aktien stammen 120 aus den USA und lediglich 34 aus dem Rest der Welt. Nike hat inzwischen bereits 22 Jahre in Folge die Dividende erhöht und avanciert damit zu einem potenziellen baldigen Dividenden-Aristokraten.

Was macht Nike?

Nike produziert und verkauft weltweit Sportausrüstung, Bekleidung und Accessoires. Zu den Geschäftsfeldern gehören Athletic Footwear und Athletic Apparel, die Schuhe und Kleidung für eine Vielzahl von Sportarten und Freizeitaktivitäten umfassen. Ein weiterer wichtiger Bereich ist Sports Equipment, das Sportgeräte und Zubehör wie Bälle, Schläger und Schutzausrüstung beinhaltet. Nike legt einen starken Fokus auf Innovation und Design in allen seinen Produktkategorien. Das Unternehmen ist zudem bekannt für seine Marketingstrategien und Sponsoring-Verträge mit Sportlern und Mannschaften auf der ganzen Welt. Zu den bekanntesten Produktlinien zählen Air Jordan und Nike Air Max. Nike betreibt auch die Tochtermarken Converse und Hurley, die sich auf Schuhe, Bekleidung und Zubehör außerhalb der Kernmarke spezialisieren. Gerade durch die 2026 in den USA stattfindende Fussball-Weltmeisterschaft dürfte Nike wieder mehr in den öffentlichen Fokus rücken und hat gute Chancen, von dem Event im eigenen Land zu profitieren.

Nach Drittelung endlich der Boden?

Die Aktienkurs-Entwicklung von November 2021 bis heute ist eine einzige Enttäuschung für die Nike-Aktionäre. Während der breite Markt und damit das Gros der Aktien im Steigen begriffen waren, sank der Kurs des amerikanischen Sportartikelherstellers immer weiter und hat sich in der Spitze gar gedrittelt. Diese relative Schwäche kann durchaus als besorgniserregend eingestuft werden. Allerdings bildete sie schlicht die Entwicklung des Gewinns ab, auf die wir mit Blick in die Zukunft auch gleich noch zu sprechen kommen werden. Der Abwärtstrend verläuft gegenwärtig bei zirka 75 US-Dollar. Wir können für die Marken von 49/50 und 60 Dollar bedeutende horizontale Unterstützungen ausmachen, die den Kurs stützen und eine gesunde Ausgangsbasis für ein Comeback der Aktie bieten.

Gewinnrückgang belastete, Perspektive freundlich

Kurse fallen und steigen selten gänzlich grundlos. So war es auch bei Nike kein Zufall, dass die Notierungen seit Ende 2021 um über 60 Prozent nachgaben. Nach einer Verdoppelung des Profits zwischen 2015 und 2021 von 1,85 auf 3,75 Dollar je Aktie, ging der Gewinn bis 2025 auf 1,95 Dollar je Anteilsschein zurück. Für 2026 erwartet das Unternehmen gar nur 1,66 Dollar pro Aktie, was aber die Talsohle markieren soll, wenn man den Unternehmensangaben glauben darf. Von da an erwartet man eine Steigerung des Gewinns je Aktie bis 2028 auf 2,82 Dollar. Auch die Netto-Marge sank zwischenzeitlich von 12,92 Prozent in 2022 auf nunmehr 6,22 Prozent. Bis 2028 soll diese sich auf 8,36 Prozent erholen. Die derzeitige Börsenbewertung ist mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 33,5 in etwa auf Höhe des langfristigen Durchschnitts-KGV´s. Im Tief eines Kurses sind Aktien stets relativ teuer. Sie werden durch (wieder) stärkeres Wachstum des Gewinns günstig.

Konkurrenz-Situation

Vergleichen wir Nike mit den Hauptkonkurrenten Adidas, Lululemon und Puma, so sticht Nike seine Konkurrenten beim Jahresumsatz mit 49 Milliarden ganz klar aus. Die Brutto-Marge ist hingegen bei Lululemon am besten, was an günstigen und effizienten Produktionsmethoden und guten Einkaufspreisen liegen dürfte. Zuletzt hatte Nike mit überraschend guten Zahlen aufwarten können. Rückläufige Umsätze waren zuvor das Problem. Auch die US-Zollpolitik schlägt auf das Konzernergebnis durch, da viele Produkte in China und anderen asiatischen Ländern produziert werden. Nike ist der weltweit größte Sportartikelhersteller und hat allein im Bereich der Sportbekleidung einen Marktanteil von 27 Prozent weltweit. Der Konzernumbau lastete einige Jahre auf dem Ergebnis, sollte sich jedoch aus unserer Sicht mittel- bis langfristig bezahlt machen.

Fazit:

„Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ mutet etwas dramatisch an, denn die Zahlen sind alles andere als schlimm. Doch die Kernbotschaft hinter dieser Börsenweisheit ist schlicht, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird, und man Aktien günstig einsammeln kann, wenn diese gerade keine guten Zahlen liefern. Nike ist, auch gerade durch Investitionen der vergangenen Jahre, aus unserer Sicht ausgezeichnet aufgestellt und könnte in den kommenden Jahren profitieren, obgleich der Markt hart umkämpft ist. Wir sehen gerade nahe der Support-Zone von 49-60 Dollar attraktive Einstiegs-Chancen, für die wir Ihnen ein passendes Produkt vorstellen möchten.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Nike

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 45,545 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 65,35 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,28. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG5AK9.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 80, 123 und 179/180 USD

Unterstützungen: 49, 50 und 60 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Nike

Basiswert Nike WKN UG5AK9 ISIN DE000UG5AK92 Basispreis 45,545 USD K.O.-Schwelle 45,545 USD Typ Turbo Optionschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,28 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

