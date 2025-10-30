Trotz gesunkener Ölpreise: Totalenergies verdient gut

PARIS (dpa-AFX) - Der Ölkonzern Totalenergies hat sich im dritten Quartal erfolgreich gegen die stark gesunkenen Ölpreise gestemmt. Eine florierende Förderung und Produktion von Erdöl und Erdgas sorgte für Rückenwind, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Zudem verbesserten sich die Ergebnisse im Raffinerie- und Tankstellen-Geschäft deutlich. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn stieg dadurch im Vergleich zum vorangegangenen Quartal um 11 Prozent auf 3,98 Milliarden Dollar - damit erreichte Totalenergies nahezu das Vorjahresniveau. Analysten hatten in etwa mit einem Verdienst in dieser Größenordnung gerechnet. Zugleich seien die Ölpreise um mehr als zehn Dollar je Barrel im Vergleich zum Vorjahr gesunken, hieß es vom Konzern weiter. Die Aktie gab gleichwohl im frühen Handel nach, zuletzt um 1,6 Prozent.

Seinen Aktionären will das Unternehmen nun eine Zwischendividende von 0,85 Euro ausschütten, das seien knapp 8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Ferner kündigte Totalenergies an, dass die in den Vereinigten Staaten gehandelten American Deposity Receipts (ADR) in Stammaktien umgewandelt werden, die dann ab dem 8. Dezember 2025 an der US-Börse Nyse gelistet werden./tav/mne/stk