Rohstoffanalyse 11.12.2025

Kupfer, Mais und Öl im Check: Sind wir am Beginn eines neuen Zyklus?

Unser Börsenexperte Martin Goersch gibt dir einen tiefen Einblick in den Rohstoffmarkt. Leg diesen Basiswert doch gleich in dein kostenloses onvista Musterdepot und folge zuverlässigen Kursdaten.

Heute dreht sich alles um einen möglichen neuen Trend im Rohstoffmarkt – und die Frage, ob wir gerade den Beginn eines neuen Aufwärtszyklus erleben könnten.Martin wirft einen genauen Blick auf die großen Rohstoffindizes, analysiert ihre charttechnische Ausgangslage und vergleicht, wie unterschiedliche Segmente sich entwickelt haben.

Außerdem wird analysiert, wie ausgewählte Einzelrohstoffe wie Kupfer, Mais und Rohöl im kommenden Jahr performen könnten. Die Bewegungen der vergangenen Wochen liefern spannende Hinweise – doch was steckt wirklich dahinter?

Einige Charts zeigen klare Signale, andere sind noch uneindeutig. Wie ordnet man das ein? Und welche Entwicklungen könnten für die nächsten Monate besonders relevant werden?

Wenn dich interessiert, welche Rohstoffmärkte gerade auffallen, welche Indizes erste Tendenzen zeigen und worauf Trader wie Investoren jetzt besonders achten sollten, dann bleib unbedingt bis zum Ende dran.

