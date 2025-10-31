ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 146 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Internetportal-Betreiber am Donnerstagabend in seinem Resümee ein starkes drittes Quartal mit zuversichtlichen Signalen Richtung Jahresende. Er bleibt generell optimistisch./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
AktienmärkteDax fällt – Inflationszahlen, EZB und viele Quartalszahlen im Fokusgestern, 14:40 Uhr · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Meta auf 800 Dollar - 'Overweight'gestern, 15:02 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: Scout24 wird nach starkem Quartal etwas optimistischer - Aktie steigtgestern, 12:41 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungChartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positiongestern, 16:07 Uhr · onvista