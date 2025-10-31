EQS-AFR: Covestro AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Covestro AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Covestro AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



31.10.2025 / 11:21 CET/CEST

Hiermit gibt die Covestro AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.covestro.com/de/investors/reports-and-presentations/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.covestro.com/en/investors/reports-and-presentations/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Covestro AG Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen Deutschland Internet: www.covestro.com

