EQS-AFR: Covestro AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
31.10.2025 / 11:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Covestro AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.covestro.com/de/investors/reports-and-presentations/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.covestro.com/en/investors/reports-and-presentations/

