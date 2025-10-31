EQS-AFR: FUCHS SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die FUCHS SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort:
https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort:
https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort:
https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort:
https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort:
https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort:
https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/
