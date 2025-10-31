W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: FUCHS SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
31.10.2025 / 09:54 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die FUCHS SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:FUCHS SE
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
Deutschland
Internet:www.fuchs.com/gruppe
