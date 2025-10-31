EQS-AFR: FUCHS SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: FUCHS SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

FUCHS SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



31.10.2025 / 09:54 CET/CEST

Hiermit gibt die FUCHS SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/geschaeftsberichte-und-zwischenberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026

Ort:

https://www.fuchs.com/group/investor-relations/publications/annual-report-and-interim-reports/

Unternehmen: FUCHS SE Einsteinstraße 11 68169 Mannheim Deutschland Internet: www.fuchs.com/gruppe

