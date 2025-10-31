EQS-News: China legt Fünf-Punkte-Vorschlag für Aufbau von asiatisch-pazifischer Gemeinschaft mit geteilter Zukunft vor

EQS-News: CMG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

China legt Fünf-Punkte-Vorschlag für Aufbau von asiatisch-pazifischer Gemeinschaft mit geteilter Zukunft vor



31.10.2025 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GYEONGJU, Südkorea, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ --

Ein Bericht von CMG:

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Freitag einen Fünf-Punkte-Vorschlag zur Förderung einer für alle Seiten vorteilhaften und inklusiven wirtschaftlichen Globalisierung und zum Aufbau einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft mit geteilter Zukunft vorgelegt.

https://german.cgtn.com/2025/10/31/ARTI1761878726549893

Xi rief in seiner Rede auf der ersten Sitzung des 32. informellen Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um das multilaterale Handelssystem zu schützen, ein offenes regionales Wirtschaftsumfeld zu schaffen, die Stabilität und den reibungslosen Ablauf von Industrie- und Lieferketten aufrechtzuerhalten, die Digitalisierung und Ökologisierung des Handels voranzutreiben sowie eine für alle Seiten vorteilhafte und inklusive Entwicklung zu fördern.

Chinas Tür zur Außenwelt werde nicht geschlossen, sondern nur noch weiter geöffnet werden, so Xi Jinping. China werde die Gelegenheit nutzen, die sich durch die Ausarbeitung des 15. Fünfjahresplans biete, um die umfassenden Reformen weiter zu vertiefen, die Öffnung auf hohem Niveau entschlossen voranzutreiben sowie der Asien-Pazifik-Region und der Welt durch neue Erfolge bei der Modernisierung chinesischer Art kontinuierlich neue Chancen zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2810233/image_5052246_30281297.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/china-legt-funf-punkte-vorschlag-fur-aufbau-von-asiatisch-pazifischer-gemeinschaft-mit-geteilter-zukunft-vor-302601151.html

31.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2222124 31.10.2025 CET/CEST