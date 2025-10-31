Ölpreise sinken leicht vor Treffen der Opec+

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag vor einem Treffen des Ölverbunds Opec+ leicht gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember gab um 20 Cent auf 64,80 US-Dollar nach. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 60,29 Dollar und damit 28 Cent weniger als am Vortag.

Am Ölmarkt warten die Anleger auf ein Treffen des Verbunds Opec+, in dem neben Opec-Staaten auch andere wichtige Förderländer wie Russland organisiert sind. Die Gespräche der Vertreter der Opec+ sollen am Sonntag geführt werden. Es wird erwartet, dass die beteiligten Staaten einmal mehr eine Anhebung der Fördermenge beschließen werden.

Zudem haben die Investoren mögliche Auswirkungen von Sanktionen gegen Russland im Blick, darunter die US-Sanktionen gegen die führenden russischen Produzenten Rosneft und Lukoil. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, haben einige Ölraffinerien in Indien ihre Importe aus Moskau für die kommenden Monate ausgesetzt und suchen nach alternativen Bezugsquellen./jkr/jsl/stk