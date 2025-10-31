Silber - Korrekturlevel als Sprungbrett
Nach einer Fabelrally und einem neuen Allzeithoch bei 54,47 USD kam es beim Silberpreis zuletzt zu einer scharfen Korrektur. Interessant ist dabei das Ausmaß des jüngsten Rückschlags: So hat das Edelmetall 50 % des vorangegangenen Anstiegs von April bis Oktober (45,33 USD) korrigiert. Hier bildet das Fibonacci-Retracement zusammen mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 45,42 USD) und dem unteren Bollinger Band (akt. bei 45,59 USD) einen wichtigen Unterstützungsbereich. Auf dieser Basis hat der Silberpreis zuletzt einen sog. „Hammer“ ausgeprägt – ein klassisches Umkehrmuster aus der Candlestickanalyse. Auf Wochenbasis gelingt möglicherweise das äquivalente Kursmuster. Damit mehren sich die Anzeichen, dass die jüngste Korrekturbewegung abgeschlossen ist. Noch wichtiger, die Atempause war gesund, hat den Basisaufwärtstrend unterbrochen, aber nicht beendet. Das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 49,51 USD bzw. das o. g. Rekordhoch stellen deshalb die nächsten Anlaufziele dar, während die diskutierte Bastion zukünftig eine technisch sinnvolle Absicherungszone darstellt.
Silber (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²
