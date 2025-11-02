W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Möglicher Anschlagsplan: Haftbefehl gegen Verdächtigen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Der von der Polizei in Berlin wegen möglicher Anschlagspläne festgenommene Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Abend mit. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten habe zuvor einen Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an, wie es weiter hieß.

Die Polizei hat den 22-jährigen Syrer am Samstag festgenommen. Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Es gehe um die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags. Details zum möglichen Anschlagsort wurden zunächst nicht bekannt.

Der Mann soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch auf einer Social-Media-Plattform mehrfach Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat geteilt haben. Dabei gehe es um Lieder oder Hymnen mit dschihadistischem Kontext, die häufig selbst vom Islamischen Staat veröffentlicht würden mit der Aufforderung, sie zu teilen. Mit Dschihadismus ist eine radikale Form des Islamismus gemeint./mkk/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Handelskonflikt
Trump: Einigung mit China zu seltenen Erden30. Okt. · dpa-AFX
Trump: Einigung mit China zu seltenen Erden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 02.11.2025
KI-Rally ungebrochen - Tech-Giganten trotzen Zinsdebatteheute, 19:58 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden