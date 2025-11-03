Aktien Asien: Rekordrally in Südkorea und Gewinne in China - Feiertag in Japan

TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen sind am Montag mit Gewinnen in den November gestartet. Zumindest galt dies für die geöffneten Börsen, da in Tokio der Handel feiertagsbedingt pausierte. Experten zufolge hält die auf KI-Fantasie und einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit basierende Rally an.

Dies galt am Montag insbesondere für südkoreanische Aktien. Der Leitindex Kospi setzte seinen Rekordlauf fort. Im Oktober hatte er mit einem Anstieg um 20 Prozent seine größten Monatsgewinne seit 2001 eingefahren. Am Montag ging es nun um 2,8 Prozent nach oben. Die Entwicklung unterstreiche die wachsende Bedeutung Südkoreas im globalen KI-Wettlauf, hieß es.

Die Aktien von SK Hynix gaben in Südkorea mit einem Kurssprung um elf Prozent die Richtung vor wegen einer geplanten KI-Partnerschaft mit Amazon . Ein Marktbeobachter sprach aber auch von einem "Jensen-Huang-Effekt", nachdem der Nvidia -Konzernchef in der vergangenen Woche Südkorea besucht und Deals eingefädelt habe. Auch die Samsung -Aktien zogen vor diesem Hintergrund am Montag nochmals um rund drei Prozent an.

An den Handelsplätzen in China gelang der Novemberauftakt ebenfalls, wenn auch mit weniger Schwung. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg um 0,27 Prozent auf 4.653,40 Punkte, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt etwa ein Prozent auf 26.170,66 Punkte

In Australien ging der Leitindex S&P/ASX 200 0,15 Prozent höher mit 8.894,80 Punkten aus dem Handel./tih/mis