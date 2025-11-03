ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt Stratec auf 'Buy' - Ziel etwas runter
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Stratec zwar von 32,50 auf 28,50 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der jüngste Kursrutsch nach der Gewinnwarnung biete eine interessante Einstiegschance, schrieb Harald Hof am Montag. Zulieferprobleme überschatteten allerdings zunächst den Erholungsweg des Diagnostikkonzerns./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Kriselnder US-KrankenversichererUnitedHealth hebt nach herber Krise Gewinnprognose an - Aktie legt zu28. Okt. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsheute, 11:44 Uhr · onvista