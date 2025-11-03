W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Continental - Große Bodenbildung

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Große Bodenbildung

Den Monatsultimo nutzen wir, um auf einen großen Ausbruch bei der Conti-Aktie hinzuweisen. Zuletzt hatten wir bereits auf den Bruch des seit 2017 bestehenden Baissetrends diskutiert. Jetzt hat das Papier endlich die Hochpunkte der letzten dreieinhalb Jahre bei rund 60 EUR überwinden können, wodurch die untere Umkehr seit Anfang 2022 nun abgeschlossen ist (siehe Chart). Aus der Bodenbildung ergibt sich jetzt kalkulatorisches Mindestkursziel im Bereich von gut 80 EUR, d. h. das Anschlusspotenzial ist beachtlich. Als Sahnehäubchen kommt aber noch ein weiteres Chartmuster hinzu: So kann die Kursentwicklung der letzten Monate als Tradingrange zwischen besagten 60 EUR auf der Ober- und 52,50 EUR auf der Unterseite interpretiert werden. Die Conti-Aktie erfährt also kurzfristig doppelten Rückenwind und es ergibt sich ein erstes Anlaufziel im Bereich von 67,50 EUR. Weitere Widerstände lauern bei rund 70 EUR. Um den zweifachen Ausbruch dagegen nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Ausbruchszone bei rund 60 EUR nicht mehr zu unterschreiten. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Continental (Monthly)

Chart Continental
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Continental

Chart Continental
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Continental

Das könnte dich auch interessieren

100 Tage Handelsdeal zwischen USA und EU
Zwischenbilanz: Wie Trump-Zölle die Wirtschaft treffenheute, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Zwischenbilanz: Wie Trump-Zölle die Wirtschaft treffen
Dank neuer iPhones
Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft31. Okt. · dpa-AFX
Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 02.11.2025
KI-Rally ungebrochen - Tech-Giganten trotzen Zinsdebattegestern, 19:58 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden