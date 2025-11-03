Continental - Große Bodenbildung

Den Monatsultimo nutzen wir, um auf einen großen Ausbruch bei der Conti-Aktie hinzuweisen. Zuletzt hatten wir bereits auf den Bruch des seit 2017 bestehenden Baissetrends diskutiert. Jetzt hat das Papier endlich die Hochpunkte der letzten dreieinhalb Jahre bei rund 60 EUR überwinden können, wodurch die untere Umkehr seit Anfang 2022 nun abgeschlossen ist (siehe Chart). Aus der Bodenbildung ergibt sich jetzt kalkulatorisches Mindestkursziel im Bereich von gut 80 EUR, d. h. das Anschlusspotenzial ist beachtlich. Als Sahnehäubchen kommt aber noch ein weiteres Chartmuster hinzu: So kann die Kursentwicklung der letzten Monate als Tradingrange zwischen besagten 60 EUR auf der Ober- und 52,50 EUR auf der Unterseite interpretiert werden. Die Conti-Aktie erfährt also kurzfristig doppelten Rückenwind und es ergibt sich ein erstes Anlaufziel im Bereich von 67,50 EUR. Weitere Widerstände lauern bei rund 70 EUR. Um den zweifachen Ausbruch dagegen nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Ausbruchszone bei rund 60 EUR nicht mehr zu unterschreiten. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Continental (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Continental

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.