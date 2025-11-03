W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Dax höher erwartet - Industrie im Blick

Reuters · Uhr
Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,7 Prozent tiefer bei 23.958 Punkten geschlossen. Die Anleger an den europäischen Börsen hatten nach einer terminreichen Woche erneut auf die Bremse getreten. An der Wall Street griffen Anleger nach einem starken Ausblick von Amazon hingegen bei Aktien zu.

Im Mittelpunkt zum Wochenstart steht die Industrie. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche lädt am Montag Vertreterinnen und Vertreter aus industrieaffinen EU-Mitgliedsländern zur Konferenz der "Freunde der Industrie" nach Berlin ein. Ziel des jährlichen Treffens ist es, konkrete Maßnahmen zur Stärkung der europäischen Industrie zu erörtern.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 23.958,30

EuroStoxx50 5.662,04

EuroStoxx50-Future 5.669,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 47.562,87 +0,1%

Nasdaq

S&P 500 6.840,20 +0,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.971,92 +0,4%

Hang Seng 26.179,04 +1,1%

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

