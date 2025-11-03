W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Wadephul/Syrien

dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Wadephul/Syrien;

"Wadephul schließt irritierend nahtlos an die grüne Vorgänger-Außenministerin an, wie schon beim Umgang mit den voreiligen Aufnahmezusagen an afghanische Flüchtlinge. Es wird Zeit, dass der Kanzler seinen Parteifreund nachdrücklich an die neuen Prioritäten der Merz-Außenpolitik erinnert. Und daran, was Wadephuls Aufgabe ist: Der Bundesaußenminister ist nicht reisender Betroffenheitslyriker, sondern harter Vertreter deutscher Interessen im Ausland."/yyzz/DP/he

