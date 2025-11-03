W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Rüstungspolitik Europas

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Rüstungspolitik Europas:

"Europa lebt im Luxus, sich vor Entscheidungen zu drücken. Wer unabhängig sein will, muss führen. Das bedeutet: gemeinsame Verteidigung nicht nur zu fordern, sondern zu finanzieren, Rüstungskooperation zur europäischen Pflicht zu machen, die Fähigkeit entwickeln, selbst abzuschrecken. Souveränität ist kein Zustand, sondern ein mutiger, kreativer Prozess. Europas Herausforderung ist, diese Lektion im Frieden zu lernen. Strategische Autonomie wird nicht geschenkt. Wer verstehen will, wie Unabhängigkeit aussieht, muss nach Kiew blicken: Dort wird die Zukunft der europäischen Sicherheit bereits erprobt."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Handelskonflikt
Trump: Einigung mit China zu seltenen Erden30. Okt. · dpa-AFX
Trump: Einigung mit China zu seltenen Erden
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 02.11.2025
KI-Rally ungebrochen - Tech-Giganten trotzen Zinsdebattegestern, 19:58 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden