Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Rüstungspolitik Europas

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Rüstungspolitik Europas:

"Europa lebt im Luxus, sich vor Entscheidungen zu drücken. Wer unabhängig sein will, muss führen. Das bedeutet: gemeinsame Verteidigung nicht nur zu fordern, sondern zu finanzieren, Rüstungskooperation zur europäischen Pflicht zu machen, die Fähigkeit entwickeln, selbst abzuschrecken. Souveränität ist kein Zustand, sondern ein mutiger, kreativer Prozess. Europas Herausforderung ist, diese Lektion im Frieden zu lernen. Strategische Autonomie wird nicht geschenkt. Wer verstehen will, wie Unabhängigkeit aussieht, muss nach Kiew blicken: Dort wird die Zukunft der europäischen Sicherheit bereits erprobt."/yyzz/DP/he