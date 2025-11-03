Westpac Banking Corporation / Schlagwort(e): Sonstiges

Westpac Banking Corporation: Westpac Jahresfinanzergebnisse 2025



03.11.2025 / 15:30 CET/CEST





Westpac Banking Corporation

Westpac Jahresfinanzergebnisse 2025

Die Ankündigungen sind verfügbar unter:

Westpac 2025 Jahresabschluss - Bekanntmachung

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_1-2025-11-3.pdf

Westpac 2025 Jahresergebnis - Pressemitteilung

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_2-2025-11-3.pdf

Westpac 2025 Präsentation und Investorendiskussionspaket

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_3-2025-11-3.pdf

Westpac 2025 Konzernjahresbericht und Anhang 4E

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_4-2025-11-3.pdf

Westpac 2025 Jahresergebnisse - E-Mail an die Aktionäre

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9513F_5-2025-11-3.pdf

Eine Kopie wurde dem National Storage Mechanism übermittelt.

3. November 2025

