ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Hugo Boss auf 40 Euro - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
Luxusgüter
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine für 2025 gesunkene Prognose für Investitionen sei der Grund für das etwas erhöhte Kursziel, schrieb Chiara Battistini am Dienstag im Nachgang zu den Quartalszahlen des Modeherstellers./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT

