EQS-News: MHP Hotel AG übernimmt Hotel Savoyen Vienna – Aus renommiertem Konferenzhotel wird Sheraton Vienna

EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MHP Hotel AG übernimmt Hotel Savoyen Vienna – Aus renommiertem Konferenzhotel wird Sheraton Vienna



04.11.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wien / München, 04. November 2025 – Die MHP Hotel AG übernimmt Anfang 2027 den Betrieb des bisherigen Hotel Savoyen Vienna – in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schloss Belvedere, einem der bedeutendsten kulturellen Wahrzeichen Wiens. Das 310 Zimmer umfassende Haus zählt zu den bekanntesten Konferenzhotels der Stadt. Nach einer umfassenden Modernisierung wird es künftig unter der internationalen Premium-Marke Sheraton neu positioniert. Mit dem heutigen Tag haben sich der Eigentümer, die Mechelgasse 1 GmbH, und die MHP Hotel AG auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Im Zuge dessen hat MHP einen Franchisevertrag mit Marriott abgeschlossen. Derzeit wird das Hotel noch von Verkehrsbüro Hospitality unter der Marke Austria Trend Hotels betrieben.



Das Hotel ist im revitalisierten Gebäude der ehemaligen k.u.k. Hof- und Staatsdruckerei mitten im Wiener Botschaftsviertel beheimatet. Es verfügt neben 197 Doppelzimmern auch über 43 Suiten und 70 Executive Zimmer und zeichnet sich durch seine historische Architektur aus. Mit dem künftigen Sheraton Vienna setzt MHP auf eine der weltweit bekanntesten Hotelmarken. Sheraton steht für hohen Komfort, exzellenten Service und eine klare Ausrichtung auf Business- und Konferenzgäste.



Herzstück des Hauses ist der über 1.000 m² große Veranstaltungssaal – einer der größten zusammenhängenden Hotelkonferenzbereiche in Wien – und bietet damit ideale Voraussetzungen für internationale Kongresse, Events und Business-Veranstaltungen. Damit wird das Hotel nicht nur touristisch, sondern auch wirtschaftlich zu einem der leistungsstärksten Objekte im MHP-Portfolio.



„Wir sehen großes Potenzial, die Marktposition des Hotel Savoyen durch die Neupositionierung als Sheraton Vienna weiter auszubauen“, sagt Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG. „Wien profitiert von anhaltend hoher internationaler Nachfrage und einem dynamischen Tourismuswachstum. Wir danken Midstad für das Vertrauen und blicken einer erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen.“



Midstad, verantwortlicher Immobiliendienstleister für das Objekt, setzt auf langfristige Partnerschaften mit renommierten Betreibern.



„Mit der MHP Hotel AG haben wir einen erfahrenen Partner gewonnen, der die Positionierung des Hauses langfristig und mit klarer Vision weiterentwickeln wird“, erklärt Dr. Kevin Meyer, Geschäftsführer bei Midstad. „Die Kombination aus internationaler Markenstärke und lokalem Know-how schafft beste Voraussetzungen für die Zukunft des Standorts.“



Für MHP markiert die Übernahme des Savoyen einen weiteren Meilenstein der Wachstumsstrategie mit hohem Umsatz- und Ergebnispotenzial im deutschsprachigen Raum. Durch die Verbindung aus starker Marke, exzellenter Lage und überdurchschnittlicher Kapazität stärkt das Unternehmen seine Position als führender Betreiber im Premiumsegment. Zudem stärkt MHP seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt. Dort ist das Unternehmen bereits mit dem Lifestyle-Hotel MOOONS Vienna sowie dem Le Méridien Vienna am Opernring erfolgreich vertreten.



Die MHP Hotel AG betreibt aktuell elf Hotels unter internationalen Premium-Marken wie Le Méridien, JW Marriott, Autograph Collection, Conrad und MOOONS in Deutschland, Österreich und der Schweiz und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 180 Millionen Euro.



Innenarchitektonisch wird das Sheraton-Projekt von BWM Designers & Architects, Wien, verantwortet. Auf Betreiberseite unterstützt IBCOL Real Estate MHP bei der Umsetzung des Interior Designs. Juristisch wurde MHP im Rahmen der Transaktion von der Kanzlei Jung & Schleicher Rechtsanwälte, Berlin, sowie WMWP Rechtsanwälte GmbH, Wien, beraten. Midstad erhielt rechtliche Beratung durch Vavrovsky Heine Marth, Wien, und wurde in immobilienwirtschaftlichen Fragen von PKF hospitality, Wien, unterstützt.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz von namhaften Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem künftigen SheratonVienna erweitert MHP seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt. Die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 geplant. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.



Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

www.mhphotels.com



Kontakt Investor Relations:

junicorn Consulting

Julia Stoetzel

julia@junicornconsulting.com

04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: MHP Hotel AG Maximiliansplatz 12b 80333 München Deutschland E-Mail: info@mhphotels.com Internet: www.mhphotels.com ISIN: DE000A3E5C24 WKN: A3E5C2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 2223428

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223428 04.11.2025 CET/CEST