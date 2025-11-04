EQS-News: Schaeffler und Neura Robotics starten zukunftsweisende Technologiepartnerschaft

EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Schaeffler und Neura Robotics starten zukunftsweisende Technologiepartnerschaft

Schaeffler und Neura Robotics gründen Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung und Lieferung von Schlüsselkomponenten für Humanoide

Abnahmevereinbarung über humanoide Roboter und Integration in das globale Schaeffler-Produktionsnetzwerk

Schaeffler stellt Daten für Physical-AI-Ökosystem bereit und entwickelt mit Neura Robotics neue industrielle Humanoid-Fähigkeiten

Beleg für höchste Innovationskraft und Fertigungsexzellenz im Wachstumsmarkt humanoider Roboter

Herzogenaurach/Metzingen | 4. November 2025 | Schaeffler und Neura Robotics, ein Hightech-Unternehmen im Bereich der kognitiven Robotik, haben eine zukunftsweisende Technologiepartnerschaft begründet. Die Zusammenarbeit umfasst die Entwicklung und Lieferung von Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter, wie innovative Aktoren. Außerdem wird Schaeffler Humanoide von Neura in seinem globalen Produktionsnetzwerk einsetzen und bis 2035 eine mittlere vierstellige Zahl an Humanoiden in seine Produktion integrieren. Dabei kooperiert Schaeffler auch mit anderen renommierten Herstellern. Durch die Partnerschaft sichert Neura Robotics einen erheblichen Teil des Bedarfs an kompakten und leichten Aktoren für den Dauerlastbetrieb. Beide Unternehmen generieren reale Anwendungsdaten, die für das Training von humanoiden Robotern essenziell sind. Diese werden in das sogenannte Neuraverse einfließen. Dabei handelt es sich um ein weltweites kognitives Ökosystem, das physical AI vernetzt und schneller lernen lässt, um Fähigkeiten von Robotern laufend zu optimieren.

Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG, sagt: „Humanoide Robotik ist für Schaeffler ein wichtiges Wachstumsfeld und Neura zählt zu den innovativsten Unternehmen in Europa. Die Zusammenarbeit unterstreicht unsere Position als bevorzugter Technologiepartner in diesem Bereich. Schaeffler bringt seine jahrzehntelange Produkt- und Industrialisierungskompetenz in die Kooperation ein. Indem wir unser Know-how strategisch verknüpfen, stärken wir nicht nur unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit, sondern setzen als Technologiepioniere auch Maßstäbe für den Wirtschaftsstandort Deutschland.“

David Reger, CEO und Gründer von Neura Robotics, sagt: „Mit Schaeffler unterstreicht einer der größten und erfahrensten Industrieplayer Deutschlands, dass man auf neue Technologien nicht warten darf, sondern sie aktiv vorantreiben muss. Auf diese Weise ist einst die deutsche Autoindustrie Hand in Hand mit der Automationsbranche zum Weltmarktführer geworden. Mit vereinter Kraft haben wir das Ziel, die Industrialisierung von Humanoiden voranzutreiben und erschaffen vor allem das, was ihren Einsatz in industriellem Maßstab skalierbar macht: Ein weltumspannendes Ökosystem für Physical AI, mit souveräner europäischer Datenbasis.“

Ein zentraler Bestandteil der Partnerschaft ist die gemeinsame Erfassung und Nutzung von Produktionsdaten als Basis für die Entwicklung industrieller Robotik-Fertigkeiten, die in der Produktion der Zukunft benötigt werden. Durch den Einsatz fortschrittlicher Systeme werden Bewegungs- und Interaktionsdaten im Produktionsumfeld generiert und für das Training von KI-Modellen genutzt. So können humanoide Roboter gezielt für spezifische Aufgaben trainiert und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Gemeinsam werden so neue, auf realen Anwendungsdaten basierende Fertigkeiten für Schaeffler entwickelt, während gleichzeitig die Datenbasis im Neuraverse wächst.

Schaeffler wird zudem seine umfassende Expertise in der Entwicklung von sogenannten Planetenradaktoren einbringen. Diese finden sich etwa in Gelenken, die präzise Drehbewegungen ausführen, beispielsweise in Schultern, Ellbogen, Knie oder Handgelenken. Trotz ihrer kompakten und leichten Bauweise müssen diese für höchstes Drehmoment im Dauerlastbetrieb ausgelegt sein. Schaeffler bietet in seinem Aktor-Portfolio für Humanoide Leistungsklassen bis zu 250 Newtonmeter an. Damit ist zum Beispiel der Humanoid 4NE1 imstande, auch hohe Gewichte zu transportieren.



Ansprechpartner



Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Deutschland

+49 9132 82 8901

axel.luedeke@schaeffler.com

Head of Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Deutschland

+49 9132 82 88125

heiko.eber@schaeffler.com

Leiter Kommunikation Technologie, Operations & Digitalisierung

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Deutschland

+49 9132 82 88708

daniel.pokorny@schaeffler.com

