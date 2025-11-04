W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Mercialys: Number of Outstanding Shares and Voting Rights as of October 31, 2025

Business Wire · Uhr
(Article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des Marchés Financiers)

Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY):

Number of
outstanding shares

Total number of
voting rights

Total number of voting rights
exercisable during the
General Meeting

93,886,501

93,886,501

93,305,913

Mercialys
A Société anonyme with capital of Euro 93,886,501
Registered office: 16-18 rue du Quatre-Septembre
75002 Paris
424 064 707 Trade Registry of Paris

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251104133206/en/

Mercialys

