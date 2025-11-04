Mercialys: Number of Outstanding Shares and Voting Rights as of October 31, 2025
(Article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des Marchés Financiers)
Mercialys (Paris:MERY):
|
Number of
|
Total number of
|
Total number of voting rights
|
93,886,501
|
93,886,501
|
93,305,913
Mercialys
A Société anonyme with capital of Euro 93,886,501
Registered office: 16-18 rue du Quatre-Septembre
75002 Paris
424 064 707 Trade Registry of Paris
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251104133206/en/
Mercialys
