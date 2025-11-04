W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Peru bricht diplomatische Beziehungen zu Mexiko ab

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Lima (Reuters) - Peru bricht die diplomatischen Beziehungen zu Mexiko ab.

Das südamerikanische Land entschloss sich nach Angaben von Außenminister Hugo de Zela zu dem Schritt, weil Mexiko ein Asylverfahren für die frühere Ministerpräsidentin Betssy Chavez eingeleitet habe. Mexiko habe damit einen "unfreundlichen Akt" begangen, sagte der Chefdiplomat am Montag vor Journalisten. Mexikos Außenministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Chavez war kurzzeitig Regierungschefin unter dem früheren Präsidenten Pedro Castillo. Dieser wurde Ende 2022 abgesetzt und festgenommen, nachdem er versucht hatte, den Kongress aufzulösen. Auch gegen Chavez wird wegen ihrer mutmaßlichen Rolle bei dem Vorfall strafrechtlich ermittelt.

(Bericht von Marco Aquino, bearbeitet von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 04.11.2025
Dax gerät nach gutem Wochenauftakt unter Druckheute, 08:27 Uhr · onvista
Dax gerät nach gutem Wochenauftakt unter Druck
Börse am Morgen 04.11.2025
Anleger werden wieder vorsichtiger - FMC-Aktie rutscht deutlich abheute, 09:46 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehnts
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden