W​e​r​b​u​n​g ausblenden
US-Kaffeekonzern

Starbucks verkauft Mehrheit an China-Geschäft für vier Milliarden Dollar

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
test2
test2 · Quelle: DenisMArt/Shutterstock.com

Starbucks hat den Verkauf der Mehrheit an seinem China-Geschäft für vier Milliarden Dollar an die Investmentfirma Boyu Capital angekündigt.

Wie der US-Kaffeekonzern am Montag mitteilte, werden die Unternehmen ein Joint Venture betreiben, an dem Boyu einen Anteil von bis zu 60 Prozent halten wird. Starbucks behält einen Anteil von 40 Prozent und bleibt Eigentümer der Marke sowie des geistigen Eigentums, die an das neue Gemeinschaftsunternehmen lizenziert werden. Es handelt sich um eine der wertvollsten Veräußerungen einer China-Sparte durch ein globales Konsumgüterunternehmen seit mehreren Jahren.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Starbucks

Das könnte dich auch interessieren

Luftfahrt-Konzern
Lufthansa-Aktien setzen Rally fort - UBS sieht Aufwärtspotenzialgestern, 11:00 Uhr · dpa-AFX
Lufthansa-Aktien setzen Rally fort - UBS sieht Aufwärtspotenzial
Wall Street
New York Ausblick: Nasdaq vor gutem November-Startgestern, 14:36 Uhr · dpa-AFX
Eine US-Flagge vor einem Bildschirm mit Börsenkursen.
Fränkischer Auto- und Industriezulieferer
Schaeffler investiert in Roboter - Turboladegeschäft in China verkauftheute, 09:14 Uhr · Reuters
Schaeffler investiert in Roboter - Turboladegeschäft in China verkauft
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden