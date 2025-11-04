Starbucks verkauft Mehrheit an China-Geschäft für vier Milliarden Dollar

Starbucks hat den Verkauf der Mehrheit an seinem China-Geschäft für vier Milliarden Dollar an die Investmentfirma Boyu Capital angekündigt.

Wie der US-Kaffeekonzern am Montag mitteilte, werden die Unternehmen ein Joint Venture betreiben, an dem Boyu einen Anteil von bis zu 60 Prozent halten wird. Starbucks behält einen Anteil von 40 Prozent und bleibt Eigentümer der Marke sowie des geistigen Eigentums, die an das neue Gemeinschaftsunternehmen lizenziert werden. Es handelt sich um eine der wertvollsten Veräußerungen einer China-Sparte durch ein globales Konsumgüterunternehmen seit mehreren Jahren.