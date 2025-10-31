Hoher Goldpreis beschert Schweizer Notenbank Milliardengewinn

(Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in den ersten drei Quartalen 2025 dank eines massiven Bewertungsgewinns auf ihren Goldreserven einen Gewinn von 12,6 Milliarden Franken erzielt.

Dem Gewinn auf dem Goldbestand von 22,9 Milliarden Franken stand ein Verlust auf den Fremdwährungspositionen von neun Milliarden Franken gegenüber, teilte die Notenbank am Freitag mit. Der Gewinn beim Gold sei rein buchhalterisch, da der Bestand unverändert blieb. Der Preis für ein Kilo Gold sei von 76.011 Franken Ende 2024 auf 98.024 Franken Ende September gestiegen. Die SNB wies darauf hin, dass ihr Ergebnis stark von der Entwicklung der Finanzmärkte abhänge. Starke Schwankungen seien die Regel, weshalb Rückschlüsse auf das Jahresergebnis nur eingeschränkt seien.