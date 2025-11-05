W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalsergebnisse und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 seien schon eine heftige Enttäuschung, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Er sieht nun sieben Prozent Korrekturbedarf für die Konsensschätzung des Überschusses 2026./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Healthineers
UBS
Siemens Healthineers (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Ausstiegspläne
Healthineers-Chef will Klarheit bei Siemens-Entscheidungheute, 11:45 Uhr · Reuters
Healthineers-Chef will Klarheit bei Siemens-Entscheidung
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden