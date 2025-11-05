EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Hiermit gibt die RWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort:
https://www.rwe.com/rwe-zwischenmitteilung-Q1-Q3-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort:
https://www.rwe.com/en/rwe-interim-statement-Q1-Q3-2025
