EQS-News: ZEAL bestätigt profitables Wachstum und hebt Prognose an

ZEAL bestätigt profitables Wachstum und hebt Prognose an

Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 legt gegenüber dem Vorjahr um 34 Prozent auf € 162,6 Millionen zu

EBITDA klettert um 55 Prozent auf € 54,1 Millionen

Wachsende Kundenbasis und höhere Bruttomarge treiben Umsatzsteigerung im Lotteriegeschäft

Vierte Hausverlosung der Soziallotterie Traumhausverlosung erzielt Rekord-Transaktionsvolumen

Größeres Spiele-Portfolio und breitere Kundenbasis führt zu Umsatzplus im Games-Geschäft

ZEAL hebt die Prognose für Umsatz und EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 an

Hamburg, 05. November 2025. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 bei Umsatz und EBITDA ein deutliches Wachstum erzielt. Der Konzernumsatz stieg um 34 Prozent auf € 162,6 Millionen (2024: € 121,0 Millionen). Das EBITDA wuchs überproportional um 55 Prozent auf € 54,1 Millionen (2024: € 35,0 Millionen).



„Wir haben in den ersten neun Monaten des Jahres erneut unsere unternehmerischen Stärken in ausgezeichnete Ergebnisse verwandelt und damit unseren langfristigen Erfolgskurs fortgesetzt. Das starke Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen haben wir mit großer operativer Effizienz erwirtschaftet, was sich in einer deutlich gestiegenen EBITDA-Marge widerspiegelt. Die im Vorjahr eingeführte Traumhausverlosung hat sich in kurzer Zeit zu einem sehr beliebten Produkt entwickelt. Sowohl in unserem Kerngeschäft der Lotterievermittlung als auch bei Soziallotterien und Games sind wir hervorragend für weiteres Wachstum aufgestellt“, sagt Andrea Behrendt, CFO von ZEAL.



Umsatz aus Lotterien wächst um 36 Prozent

Das signifikante Umsatzwachstum von ZEAL in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ist hauptsächlich auf die starke Entwicklung des Lotteriegeschäfts zurückzuführen. Das Transaktionsvolumen aus Lotterien kletterte um 12 Prozent auf € 834,3 Millionen (2024: € 743,1 Millionen). Dieses Wachstum ist auf den Anstieg der durchschnittlichen Anzahl aktiver Kunden pro Monat (Monthly Active Users, MAUs) um 17 Prozent auf 1.572 Tausend (2024: 1.347 Tausend) zurückzuführen. Darüber hinaus konnte ZEAL die Bruttomarge durch eine Preiserhöhung im Vorjahr und einen veränderten Produktmix um 3,0 Prozentpunkte auf 17,5 Prozent verbessern (2024: 14,5 Prozent). Die parallele Steigerung von Transaktionsvolumen und Bruttomarge führte zu einem deutlichen Umsatzwachstum im Lotteriegeschäft von 36 Prozent auf € 146,0 Millionen (2024: € 107,6 Millionen).



Vierte Traumhausverlosung erfolgreichste Kampagne

Die Soziallotterie Traumhausverlosung entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Seit dem Start im August 2024 wurden vier Häuser verlost. Das zuletzt verloste Traumhaus an der Nordsee hat das bisher höchste Transaktionsvolumen aller bisherigen Kampagnen eingebracht. Derzeit läuft die fünfte Verlosung, bei der ein Traumhaus im Bayerischen Wald gewonnen werden kann.



Games-Geschäft wächst um 51 Prozent

Das Games-Geschäft entwickelte sich in den ersten neun Monaten des Jahres ebenfalls erfreulich. ZEAL hat das Spiele-Portfolio im B2C-Bereich unter anderem durch neue Partnerschaften mit renommierten Games-Entwicklern wie Greentube und GGames auf knapp 600 Titel ausgebaut und die Umsatzerlöse im Geschäftsbereich Games auf € 10,3 Millionen gesteigert (2024: € 6,8 Millionen).

Gezieltes Marketing führt zu Rekord-Kundenwachstum

ZEAL hat seine Kundenbasis seit Beginn des Jahres erneut deutlich erweitert. Die Anzahl registrierter Neukunden stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 9 Prozent auf den Rekordwert von 879 Tausend (2024: 807 Tausend). Die erfolgreiche Neukundenakquise führte zu einem Anstieg der Akquisitionskosten je registriertem Neukunden (Cost per Lead, CPL) um 31 Prozent auf € 46,52 (2024: € 35,54).



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 29 Prozent auf € 81,2 Millionen (2024: € 63,2 Millionen). Die gezielt für Kundenwachstum eingesetzten Marketingaufwendungen nahmen über die ersten neun Monate des Jahres um 35 Prozent auf € 50,0 Millionen zu (2024: € 36,9). Der Grund der von € 12,4 Millionen auf € 15,2 Millionen gestiegenen direkten Kosten des Geschäftsbetriebs liegt in den 15 Prozent höheren Kundeneinzahlungen und den um € 0.8 Millionen höheren Provisionen für externe Entwickler infolge des Wachstums unseres Games-Geschäfts.

Deutlicher Anstieg bei EBITDA und EBIT

Das EBITDA nahm trotz deutlich höherer Marketingkosten aufgrund von Effizienzsteigerungen und weiteren Skaleneffekten im Verhältnis zum Umsatz überproportional zu und lag in den ersten neun Monaten 2025 mit € 54,1 Millionen um 55 Prozent über dem Vorjahreswert (2024: € 35,0 Millionen). Das EBIT übertraf mit € 47,7 Millionen den Vergleichswert (2024: € 28,9 Millionen) sogar um 65 Prozent.

Prognose angehoben

Aufgrund einer verbesserten Lotterie-Bruttomarge und der positiven Entwicklung der Soziallotterie Traumhausverlosung erwartet die ZEAL Network SE für das Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse und EBITDA oberhalb der im März 2025 veröffentlichten Prognose. In Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen – insbesondere der weiteren Jackpot-Entwicklung – rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr mit Umsatzerlösen zwischen € 205 Millionen und € 215 Millionen (bisher: € 195 Millionen bis € 205 Millionen). Für das EBITDA erwartet ZEAL eine Bandbreite von € 63 Millionen bis € 68 Millionen (bisher: € 55 Millionen bis € 60 Millionen).



Über ZEAL

ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe über eine Million aktive Kund:innen und mehr als 250 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. In 2024 hat die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg.



