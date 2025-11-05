W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Freenet steigert operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat in den ersten neun Monaten operativ etwas mehr verdient als vor einem Jahr und auch als von Experten erwartet. Der Umsatz stagnierte dagegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf 395 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mitteilte. Experten hatten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet.

Der bei etwas mehr als 1,8 Milliarden Euro stagnierende Umsatz enttäuschte dagegen leicht. Die Prognose für 2025 wurde bestätigt. Die im MDax gelistete Aktie legte in einer ersten Reaktion nachbörslich leicht zu./zb/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Freenet
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern
Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienenheute, 07:07 Uhr · dpa-AFX
Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen
T-Mobile US feiert ein Rekordwachstum und jagt 70 Mio. potenzielle Kunden!
g​n​u​b​r​e​W
gestern, 15:00 Uhr · DZ BANK
T-Mobile US feiert ein Rekordwachstum und jagt 70 Mio. potenzielle Kunden!
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Aktienmarkt
Drei Gründe, warum diese Rally noch lange weitergehen kanngestern, 15:00 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden