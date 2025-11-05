W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Mercedes-Benz: Im Spagat zwischen E-Zukunft und Quartalssorgen

Mercedes-Benz: Im Spagat zwischen E-Zukunft und Quartalssorgen


Während die Luxusstrategie und die Elektrifizierung Mercedes-Benz große Wachstumschancen eröffnen, wird das Ergebnis aktuell durch hohe Investitionskosten und unerwartete Sonderbelastungen gedrückt. Eine bestätigte Prognose und ein Aktienrückkaufprogramm sollen das Vertrauen der Anleger sichern.

Breit aufgestellter Konzern in der Automobilindustrie

Mercedes-Benz ist ein global agierender Konzern, dessen Kerngeschäft in zwei Hauptbereiche unterteilt ist. Einerseits liegt der Fokus auf der Herstellung und dem Verkauf von Premium- und Luxusfahrzeugen (Mercedes-Benz Cars & Vans). Hierbei geht es dem Unternehmen nicht darum, die meisten Fahrzeuge zu verkaufen, sondern die „begehrenswertesten Autos der Welt“ zu bauen und somit höhere Gewinne pro verkauftem Fahrzeug im sogenannten Luxussegment zu erzielen. Dies umfasst die hochpreisigen Modelle der S-Klasse, die G-Klasse sowie die extrem luxuriösen Marken Maybach und die sportlichen Modelle von AMG. Darüber hinaus werden Transporter (Vans) hergestellt. Andererseits bietet die Sparte Mercedes-Benz Mobility die notwendigen Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen an, wie Leasing, Fahrzeugfinanzierungen und digitale Services rund um das E-Auto (z. B. Ladelösungen), um den Kunden den Zugang zu den Fahrzeugen zu erleichtern und ein umfassendes Serviceangebot zu schaffen.




 
 

Discount 56 2026/08: Basiswert Mercedes-Benz Group

DU0Z79
Quelle: DZ BANK: Geld 05.11. 08:33:55, Brief 05.11. 08:33:55
49,58 EUR 49,62 EUR -0,06% Basiswertkurs: 56,24 EUR
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 04.11.
Max Rendite 12,83% Discount in % 11,75%
Abstand zum Cap in % -0,43% Max Rendite in % p.a. 16,06% p.a.
Cap 56,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mercedes-Benz
Daimler Truck
D
DAX

