Vor Weltklimakonferenz: Bundestag bekräftigt Ziel für 2045

BERLIN (dpa-AFX) - Unmittelbar vor der Weltklimakonferenz hat der Bundestag das Ziel bekräftigt, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. In einem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen von Union und SPD wird die Bundesregierung außerdem aufgefordert, sich im brasilianischen Belém für eine globale Energiewende, die Dekarbonisierung der Industrie sowie einen weltweiten Entwaldungsstopp einzusetzen. Zudem soll sie Staaten wie China dazu bewegen, sich stärker an den Klimahilfen für ärmere Länder zu beteiligen.

Die Klimakonferenz COP30 mit Zehntausenden Teilnehmern aus rund 200 Staaten beginnt offiziell am kommenden Montag. Bereits in dieser Woche kommen mehrere Staats- und Regierungschefs im Gastgeberland Brasilien zusammen, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)./ax/DP/zb