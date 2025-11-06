AKTIE IM FOKUS: Lanxess erneut stark unter Druck - Quartalszahlen belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Lanxess sind am Donnerstag auf ein weiteres Tief seit dem Jahr 2009 gefallen. Am Vormittag sackte er Kurs um 10,5 Prozent auf 17,40 Euro ab.

Im dritten Quartal fiel der Umsatz des MDax-Konzerns um gut 16 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) sank im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 125 Millionen Euro. Der Chemiekonzern wird in einem weiterhin schwierigen Wirtschaftsumfeld nun vorsichtiger für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege im dritten Quartal leicht unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies. Sämtliche operativen Einheiten des Chemiekonzerns seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die gestiegene Vorsicht von Lanxess mit Blick auf das operative Jahresergebnis (Ebitda) in diesem Jahr decke sich mit der Markterwartung. So rechnet das Unternehmen nur noch mit einem Ebitda am unteren Ende der bisher avisierten Spanne.

"Der schwache Absatz und die verhaltene Erwirtschaftung von Barmitteln sollten Investoren weiterhin Sorgen bereiten", schrieb Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler. So sei der Barmittelfluss aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) im dritten Quartal leicht negativ gewesen, ähnlich wie im Vorjahreszeitraum.

Im laufenden Jahr summieren sich die Kursverluste von Lanxess nun auf mehr als ein Viertel. Damit schneidet Lanxess schlechter ab als der Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals , der 2025 bisher um fast sechs Prozent nachgegeben hat./bek/mis/stk