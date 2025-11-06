Aktien New York Schluss: Klare Verluste - Sorgen um hohe Bewertungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der moderaten Erholung vom Vortag sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag wieder stärker eingeknickt. Während die laufende Berichtssaison die Stimmung wieder nicht eindeutig prägen konnte, werden die hohen Bewertungen von Technologieaktien zunehmend hinterfragt.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,84 Prozent bei 46.912,30 Punkten. Der S&P 500 verlor 1,12 Prozent auf 6.720,39 Zähler. Der Nasdaq 100 sackte um 1,91 Prozent auf 25.130,04 Punkte ab.

Aus Branchensicht standen vor allem Aktien von Tech-Unternehmen unter Druck, die im Boom-Thema Künstliche Intelligenz engagiert sind. Sie litten unter Sorgen um eine Überbewertung und eine womöglich deutlichere Korrektur./edh/he