dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabil erwartet

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach einer Aufholjagd des Dax zur Wochenmitte dürfte der deutsche Aktienindex am Donnerstag auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn mit 24.043 Zähler quasi unverändert zum Vortagesschluss. Die Hängepartie an der runden Marke von 24.000 Punkten der vergangenen Wochen und Monate dürfte sich damit fortsetzen. Die Saison der Quartalsbilanzen konnte dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben, weder nach oben noch nach unten. "Der Dax bleibt weiter im Seitwärtstrend", konstatiert Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Abwärtsrisiken.

USA: - GEWINNE - Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch auf Erholungskurs begeben. Der Dow Jones Industrial schloss 0,48 Prozent höher bei 47.311,00 Punkten. Im Mittelpunkt des Interesses standen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung veröffentlicht werden. Zudem besserte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelegt. Die freundliche Stimmung an den Märkten in den USA sorgte für etwas Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor dem Handelsende nach den jüngsten Verlusten um 1,4 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gewann 1,2 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 1,5 Prozent.

DAX              		24.049,74		0,42%		
XDAX            		24.100,76		0,93%		
EuroSTOXX 50		  5.669,13		0,16%		
Stoxx50        		  4.771,97		0,18%		
														
DJIA             		47.311,00		0,48%		
S&P 500        		  6.796,29		0,37%		
NASDAQ 100  		25.620,03		0,73%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                    129,01           0,00%

DEVISEN:

Euro/USD       		   1,1511		 0,20%	
USD/Yen             	153,84		-0,18%		
Euro/Yen       		177,08		 0,01%

BITCOIN:

Bitcoin		        103.131		-0,71%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent                          63,77              0,25 USD
WTI                            59,86              0,26 USD

