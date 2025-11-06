EQS-News: Nynomic AG: Schwaches Marktumfeld belastet Q3-Ergebnis, Prognose leicht angepasst / Auftragsbestand zeigt positive Entwicklung / Starkes Q4 erwartet

EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung

Nynomic AG: Schwaches Marktumfeld belastet Q3-Ergebnis, Prognose leicht angepasst / Auftragsbestand zeigt positive Entwicklung / Starkes Q4 erwartet



06.11.2025 / 10:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nynomic AG: Schwaches Marktumfeld belastet Q3-Ergebnis, Prognose leicht angepasst / Auftragsbestand zeigt positive Entwicklung / Starkes Q4 erwartet



Wedel (Holst.), 06.11.2025

Die Nynomic AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen für das dritte Quartal 2025 ermittelt (Vorjahreswerte in Klammern). Die anhaltend schwache Marktlage in den Zielbranchen und die sich auch insgesamt immer noch nicht abzeichnende konjunkturelle Erholung haben die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Unternehmensgruppe auch im dritten Quartal 2025 weiter beeinflusst, so dass Umsatz und EBIT im Berichtszeitraum unter Plan lagen.

Der Umsatz im dritten Quartal belief sich auf ca. Mio. EUR 22,8 und lag damit über den Umsätzen der ersten beiden Quartale des Jahres. Das Konzern-EBIT lag mit ca. Mio. EUR 0,5 erstmals in diesem Jahr im positiven Bereich, obwohl sich erste Ergebniseffekte aus dem NyFit2025 Programm erst ab dem vierten Quartal entfalten werden.

In den ersten neun Monaten 2025 belief sich der konzernweite Umsatz somit auf ca. Mio. EUR 64,9 (Mio. EUR 72,0; -10%). Das EBIT innerhalb der ersten drei Quartale betrug ca. Mio. EUR -1,5 (Mio. EUR 5,1; -129%). Der Auftragsbestand lag per 30.09.2025 bei ca. Mio. EUR 48,5 (Mio. EUR 54,6; -11%). Damit erhöhte sich der Auftragsbestand nach vier schwächeren Quartalen spürbar, gegenüber dem letzten Quartal um rund +12%. Diese positive Entwicklung sowie die weiterhin hohe Qualität der Aufträge deutet auf eine beginnende Stabilisierung der Nachfrage hin und stellt ein positives Signal für die kommenden Quartale dar.

Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation ist weiterhin durch geopolitische Unsicherheiten, eine verhaltene industrielle Nachfrage und verzögerte Investitionsentscheidungen in fast allen Schlüsselmärkten gekennzeichnet. Die Kombination aus hohen Lagerbeständen und einem insgesamt zögerlichen Nachfrageverhalten der Kunden führte dazu, dass sich der erwartete Umsatzaufschwung auch im dritten Quartal nicht vollständig materialisierte.

Das antizipierte Wachstum im vierten Quartal 2025 wird, entgegen der bisherigen Prognose, die bislang gedämpfte Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate nicht vollständig kompensieren können. Zusätzlich zu den vorgenannten Effekten wirken sich die Handelsbeschränkungen im Bereich Seltene Erden und Lieferengpässe bei Halbleitern negativ auf die Lieferzeiten der Vorprodukte aus, was zu teilweisen Verschiebungen ins Kalenderjahr 2026 führen wird. Zudem wirken sich initiale US-Zolleffekte aus den bestehenden Handelsströmen negativ auf das prognostizierte Jahresergebnis aus. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Nynomic AG die Prognose für das Gesamtjahr 2025 überarbeitet. Auf Basis des aktuell prognostizierbaren Kundenbedarfs und der verfügbaren Indikatoren wird nun ein Umsatz von ca. Mio. EUR 93,0 bis Mio. EUR 96,0 erwartet. Das EBIT wird zum Jahresende voraussichtlich am unteren Ende der bisherigen Prognose liegen und wird nach derzeitigem Stand mit ca. Mio. EUR 2,0 prognostiziert. Entsprechende Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von rund Mio. EUR 1,5 sind bereits in der EBIT-Prognose berücksichtigt. Die erneute Anpassung der Umsatzprognose reflektiert die unverändert schwierigen Markbedingungen im Geschäftsjahr 2025. Das erwartete EBIT in Höhe von ca. Mio. EUR 3,5 im vierten Quartal wird andererseits bereits sehr deutlich die ersten positiven Ergebniseffekte des NyFit2025 Programms zeigen.

Trotz des weiterhin herausfordernden Umfelds treibt die Nynomic AG die Umsetzung ihrer strategischen Maßnahmen entschlossen voran. Der Fokus liegt auf Profitabilität, Kostendisziplin und der Stärkung der operativen Leistungsfähigkeit. Im Rahmen des laufenden Optimierungsprogramms NyFit2025 hat die Unternehmensgruppe im dritten Quartal weitere wichtige Schritte zur nachhaltigen Stärkung der Ertragskraft umgesetzt. Dabei wurden im Zuge der Kostensenkungsmaßnahmen zwei konzerninterne Verschmelzungen erfolgreich initiiert, die zu einer vereinfachten Konzernstruktur und spürbaren Synergien führen werden.

Mit einem klaren strategischen Kurs, einem diversifizierten Portfolio und hoher technologischer Kompetenz ist die Nynomic AG gut aufgestellt, um von einer schrittweisen Markterholung zu profitieren und die Ertragskraft nachhaltig auszubauen. Für 2026 wird wieder mit Wachstum bei Umsatz und EBIT gerechnet, getragen von einer sich stabilisierenden Konjunktur und einer steigenden Investitionsbereitschaft in den Kernmärkten sowie von den positiven Ergebniseffekten des NyFit2025 Programms, die im Gesamtjahr 2026 zu Einspar- und Synergieeffekten auf EBIT-Ebene im mittleren einstelligen Millionenbereich führen werden. Die mittel- und langfristigen Wachstumstreiber bilden die Grundlage, um bei Umsatz und Ertrag wieder stärker als der Gesamtmarkt zu wachsen und an die bis einschließlich 2023 sehr erfolgreichen Jahre anzuknüpfen.

Über Nynomic:

Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com

Rückfragen an:

Jochen Fischer

FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: + 49 40 822 186 380

info@fischer-relations.de

06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Nynomic AG Am Marienhof 2 22880 Wedel Deutschland Telefon: +49 (0)4103 9308-0 Fax: +49 (0)4103 9308-99 E-Mail: info@nynomic.com Internet: www.nynomic.com ISIN: DE000A0MSN11 WKN: A0MSN1 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2225122

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2225122 06.11.2025 CET/CEST