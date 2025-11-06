Hochtief traut sich mehr Gewinn zu - Gute Geschäfte in den USA

Düsseldorf (Reuters) - Deutschlands größter Baukonzern Hochtief schraubt sein Gewinnziel für 2025 in die Höhe.

Hochtief hebe die Prognose für den operativen Konzerngewinn für das laufende Geschäftsjahr auf 750 bis 780 (bisher 680 bis 730) Millionen Euro an, teilte der Essener Konzern am Donnerstag mit. Die neue Guidance-Spanne entspreche einer Steigerung von 20 bis 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hintergrund sei eine "sehr starke Gewinndynamik" bei der US-Tochter Turner.

