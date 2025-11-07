W​e​r​b​u​n​g ausblenden

500 Millionen Euro für 75 moderne Züge in Mitteldeutschland

Uhr
LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Flotte der S-Bahn Mitteldeutschland bekommt 75 neue Züge. Die Mireo-Modelle, die ab Dezember 2026 den öffentlichen Nahverkehr in der Region Leipzig maßgeblich stärken sollen, wurden nun vorgestellt. Der vergebene Auftrag umfasst ein Volumen von rund 500 Millionen Euro und stellt die bisher größte Bestellung für die Mireo-Zugplattform von Siemens Mobility dar, wie das Unternehmen mitteilte.

Die neuen Züge bieten demnach 100 Sitzplätze in den zweiteiligen Zügen, 150 Sitzplätze in den Dreiteilern und 200 Sitze in den Vierteilern. Dazu kommen ein höheres Platzangebot für Fahrräder und ein separater 1. Klasse-Bereich mit Ledersitzen. Es gibt kostenloses WLAN, einen Familienbereich sowie barrierefreies Reisen./jan/DP/mis

