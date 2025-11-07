Zalando erneut in der Korrektur - Jahrestief wieder nahe

Die Aktien von Zalando haben am Freitag nach besserem Start letztlich wieder deutlicher korrigiert. Die Papiere des Onlinehändlers rutschten am Nachmittag auf dem vorletzten Platz im schwachen Dax um 5,8 Prozent auf 22,73 Euro ab. Tags zuvor hatten sie sich nach Quartalszahlen zeitweise um gut 10 Prozent erholt, einen guten Teil der Kursgewinne letztlich aber bereits abgegeben.

Mit dem aktuellen Minus steuern die Zalando-Titel erneut auf das Jahrestief zu, das sie erst kurz vor der Vorlage der Quartalszahlen erreicht hatten. Der positive Effekt durch die Zahlen ist also wieder ganz verpufft.

Barclays-Expertin Sarah Roberts bewerte die Quartalsresultate als ermutigend. Entscheidend für eine Neubewertung bleibe aber die Gewinndynamik im Jahr 2026. Und diese sei aktuell nur sehr schwer kalkulierbar, so Roberts. Sie stockte ihr Kursziel zwar etwas auf, bleibt aber an der Seitenlinie.

Zalando sind derzeit mit einem Verlust von fast 30 Prozent der zweitschwächster Dax-Wert im laufenden Jahr nach Adidas.