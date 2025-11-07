ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aumovio auf 'Underperform' - Ziel 30,60 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 30,60 Euro auf "Underperform" belassen. Analystin Vanessa Jeffriess hob am Freitag einen vorsichtigeren Umsatzausblick des Autozulieferers sowie einen schwachen Auftragseingang hervor./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
