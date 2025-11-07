W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SAF-HOLLAND SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SAF-HOLLAND SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

07.11.2025 / 10:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SAF-HOLLAND SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/publications

07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet:www.safholland.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2225976 07.11.2025 CET/CEST

SAF-HOLLAND

