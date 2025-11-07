EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SAF-HOLLAND SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die SAF-HOLLAND SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/publications

