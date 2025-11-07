EQS-News: CEO von DeepL in Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers berufen

EQS-News: DeepL / Schlagwort(e): Personalie

CEO von DeepL in Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers berufen



07.11.2025 / 15:25 CET/CEST

Der Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers markiert einen wichtigen Schritt für die technologische und KI-getriebene Zukunft Deutschlands.

KÖLN, Deutschland, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, ein globales Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung, gab heute die Berufung seines CEO und Gründers Jarek Kutylowski in den Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers bekannt. Der Strategiekreis ist das höchste technologie- und innovationspolitische Beratungsgremium der Bundesregierung.

Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL, kommentiert: „Ich freue mich sehr, dem Strategiekreis für Technologie und Innovation des Bundeskanzlers beizutreten und die Perspektive der KI-Branche in dieser entscheidenden Phase für unsere Gesellschaft zu vertreten. Die zu erwartenden Produktivitätsgewinne durch KI werden die Effekte früherer Innovationsschübe – etwa durch das Internet oder Cloud Computing – deutlich übersteigen. Damit Deutschland von diesen Chancen profitiert, müssen wir jetzt entschlossen handeln."

„Deutschland verfügt über eine starke industrielle und wissenschaftliche Basis, steht jedoch vor Herausforderungen bei der Einführung und Skalierung von KI-Technologien. Es ist noch nicht zu spät, eine globale Führungsrolle in diesem Bereich einzunehmen. Dass Technologie – und insbesondere KI – zur nationalen Priorität erhoben wird, ist ein starkes und notwendiges Signal, um unsere langfristige wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu sichern."

Dem Strategiekreis gehören hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Industrie an. Ziel ist es, Deutschlands Forschungs- und Innovationssystem zu stärken, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. In der Auftaktsitzung wurden unter anderem die rasante globale Entwicklung von KI und deren Potenzial für sektorübergreifende Produktivitätssteigerungen – etwa in Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung – diskutiert.

Kutylowski ergänzt: „Es ist entscheidend, KI nicht als isolierte Branche zu betrachten, sondern als transformative Kraft, die alle Ebenen von Wirtschaft und Gesellschaft prägt. Das deutsche Innovationsökosystem muss durch die Förderung von Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Resilienz und technologischer Souveränität gestärkt werden. Nur so können wir unser volles Potenzial entfalten und Innovationen erfolgreich in die Anwendung bringen. Ich freue mich darauf, mit den Mitgliedern des Strategiekreises zusammenzuarbeiten, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen."

Mitglieder der Bundesregierung:

Friedrich Merz | Bundeskanzler

Lars Klingbeil | Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen

Katherina Reiche | Bundesministerin für Wirtschaft und Energie

Dorothee Bär | Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Dr. Karsten Wildberger | Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung

Thorsten Frei | Bundesminister und Chef des Bundeskanzleramts

Mitglieder des Steuerkreises des Strategiekreises:

Prof. Dr.-Ing. Thomas Weber | acatech Präsident – Vorsitz des Steuerkreises

Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka | Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft

Prof. Dr. Dietmar Harhoff | Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb

Dr. Jarosław Kutyłowski | Gründer und CEO von DeepL SE

Prof. Dr. Astrid Lambrecht | Vorsitzende des Verwaltungsrats der Forschungszentrum Jülich GmbH in der Helmholtz-Gemeinschaft

Peter Leibinger | Vorsitzender des Aufsichtsrats von TRUMPF; Präsident BDI

Prof. Dr. Özlem Türeci | Mitgründerin und CMO von BioNTech SE

Grazia Vittadini | CTO und Mitglied des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG

Über DeepL

DeepL ist ein globales Unternehmen für KI–Produkte und –Forschung, das sich auf die Entwicklung sicherer, intelligenter Lösungen für komplexe geschäftliche Anwendungsfälle fokussiert. Mehr als 200.000 Geschäftskunden sowie Millionen von Einzelnutzern in 228 Märkten weltweit vertrauen bereits auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL, mit der sie natürlich klingende Übersetzungen erstellen, Texte optimieren sowie Sprachübersetzungen in Echtzeit durchführen können. Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung in Innovation, Qualität und Sicherheit erweitert DeepL sein Angebot über Sprachlösungen hinaus, unter anderem mit DeepL Agent – einem autonomen KI–Assistenten, der die Arbeitsweise von Unternehmen und Wissensarbeitenden transformiert. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 1.000 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt. Weitere Informationen über DeepL sind unter www.deepl.com verfügbar.

