EQS-News: SAUDISCHER TOURISMUS ZIEHT PUBLIKUM IN SEINEN BANN UND STÄRKT GLOBALE PARTNERSCHAFTEN AUF DER WTM 2025

SAUDISCHER TOURISMUS ZIEHT PUBLIKUM IN SEINEN BANN UND STÄRKT GLOBALE PARTNERSCHAFTEN AUF DER WTM 2025



07.11.2025 / 10:05 CET/CEST

Die saudische Tourismusbehörde unterzeichnete neun MoUs/Vereinbarungen, vermittelte siebenundzwanzig MoUs/Vereinbarungen zwischen saudischen Partnern und dem globalen Tourismussektor und hielt auf der WTM 2025 mehr als 500 strategische Treffen mit der Reise- und Tourismusbranche ab.

Aufbauend auf dem Ziel, im Jahr 2024 fast 116 Millionen Besucher und in der ersten Hälfte des Jahres 2025 bis zu 60 Millionen Besucher zu empfangen, präsentierte Saudi-Arabien seinen "Unreal"-Kalender mit Veranstaltungen und Unterhaltungsangeboten sowie ikonischen Reisezielen und festigte damit seine Position als das am schnellsten wachsende Tourismusziel der Welt.

Der beeindruckende "Saudi Land"-Pavillon erregte weltweit Aufmerksamkeit und stellte wichtige neue Partnerschaften, kulturelle Erlebnisse und Weltklasse-Events wie die Formel 1, MDLBEAST Soundstorm, die italienischen und spanischen Super Cups und den WWE Royal Rumble vor.

LONDON, 7. November 2025 /PRNewswire/ -- Die saudische Fremdenverkehrsbehörde (STA) und ihre Partner haben auf dem World Travel Market (WTM) 2025 eine hochkarätige Präsentation abgeschlossen und die globale Reisebranche mit Saudi-Arabiens einzigartigem Veranstaltungs- und Unterhaltungskalender und seinen ikonischen Reisezielen in ihren Bann gezogen - von den antiken Wundern von AlUla und dem unberührten saudischen Roten Meer bis hin zur kulturellen Energie von Jeddah und dem dynamischen Geist von Riad.

Saudi-Arabien hat mit seiner Präsenz auf der WTM sein Engagement für den Aufbau sinnvoller globaler Partnerschaften, die Erschließung neuer Investitionsmöglichkeiten und die Bereitstellung von Tourismuserlebnissen von Weltklasse unter Beweis gestellt und damit das nächste Kapitel des Tourismuswachstums eingeleitet. Drei Tage lang trafen sich 71 saudische Partner mit der internationalen Reise- und Tourismusbranche im beeindruckenden "Saudi Land"-Pavillon und präsentierten eine breite Auswahl an buchbaren Produkten, neuen Reisepaketen und Vorzeigeerlebnissen wie die Luxus-Eröffnungen auf Shura Island und die Eröffnung von Six Flags Qiddiya City.

Ein Höhepunkt der WTM 2025 war die erstmalige Verleihung der DMO Awards in Saudi Land, mit denen Destinationsmanagement-Organisationen für ihre hervorragenden Leistungen und ihre Authentizität während der Veranstaltung ausgezeichnet wurden. Diriyah erhielt den Preis für die beste Authentizität" für seine herausragende Einbeziehung authentischer saudischer Elemente. Qiddiya wurde mit dem "Best Operational Excellence"-Award für seine außergewöhnliche Serviceleistung, sein fundiertes Produktwissen und den effektiven Einsatz digitaler Tools ausgezeichnet. Schließlich erhielt Al Madinah die Auszeichnung "Best of Show" für die außergewöhnlichste Gesamtleistung, die Authentizität, operative Exzellenz und messbare kommerzielle Auswirkungen miteinander verbindet.

Abdullah Alhagbani, Chief Partnerships and Regulatory Affairs Officer bei STA, sagte: "Wir sind zur WTM 2025 gekommen, um auf dem Schwung aufzubauen, den wir mit fast 116 Millionen Besuchern im letzten Jahr und bis zu 60 Millionen in der ersten Hälfte dieses Jahres erreicht haben, was die Stellung Saudi-Arabiens als das am schnellsten wachsende Reiseziel der Welt untermauert. Die Errungenschaften, die wir hier feiern, gehören unseren Partnern und der gesamten Branche, die das Herzstück des Erfolgs von Saudi-Arabien sind.

"Die Energie bei Saudi Land mit unseren 71 Partnern war bemerkenswert. Der Abschluss von neun neuen Vereinbarungen ist ein Beweis für das Ausmaß der Möglichkeiten und der Zusammenarbeit, die sich bieten. Mit unserem Unreal Calendar, unseren ikonischen Reisezielen und unseren mutigen Investitionen in den Tourismus eröffnen wir neue Möglichkeiten für unsere Partner und bieten Reisenden außergewöhnliche Erlebnisse. Die DMO Awards haben die herausragenden Talente und Innovationen, die den saudischen Tourismus vorantreiben, deutlich gemacht. Durch die Anerkennung außergewöhnlicher Leistungen und bahnbrechender Ansätze in allen Bereichen des Ökosystems wurden diejenigen gewürdigt, die die Zukunft des Tourismus in Saudi-Arabien gestalten.

"Nach dem Erfolg der WTM freuen wir uns darauf, den globalen Tourismussektor bei TOURISE, einer neuen globalen Plattform, die nächste Woche in Riad stattfindet, willkommen zu heißen. Sie zielt darauf ab, die wichtigsten Herausforderungen zu bewältigen, Investitionen freizusetzen und einen nachhaltigen, integrativen Fahrplan für die Zukunft des Tourismus zu erstellen. Mit Blick auf die Zukunft laden wir die weltweite Reisebranche ein, sich uns auf dieser Reise anzuschließen und die immensen Möglichkeiten zu erkennen, die Saudi-Arabien zu bieten hat."

STA unterzeichnet neun MoUs/Vereinbarungen

STA nutzte das steigende Interesse der weltweiten Reisebranche, unterzeichnete neun neue Absichtserklärungen und strategische Vereinbarungen mit Branchenführern und globalen Marken und hielt mehr als 500 Treffen mit wichtigen Branchenakteuren ab. Darüber hinaus wurden siebenundzwanzig Absichtserklärungen und Vereinbarungen zwischen saudischen Partnern und internationalen Organisationen geschlossen, um das Wachstum zu beschleunigen, das globale Bewusstsein zu stärken und die internationale Konnektivität zu verbessern.

Saudi Land begrüßte über 14.700 Besucher

Die Besucher erlebten die vielfältige, ganzjährige Anziehungskraft Saudi-Arabiens, mit besonderem Augenmerk auf den "Unreal"-Kalender mit Weltklasse-Events und Unterhaltungsangeboten wie der Formel 1, MDLBEAST Soundstorm, den italienischen und spanischen Super Cups und dem WWE Royal Rumble. In Saudi Land konnten sich die Besucher auf anschaulichen Displays einen detaillierten Überblick über die maßgeschneiderten Reiseangebote Saudi-Arabiens verschaffen. Der Pavillon enthielt auch eine von Cristiano Ronaldo inspirierte Kampagne, die die Rolle des Sports im Tourismus und im internationalen Engagement hervorhob.

Die saudische Kultur wurde in der Ecke für kulturelles Erbe lebendig, wo traditionelles Kunsthandwerk und kulturelle Live-Darbietungen gezeigt wurden. Die Besucher erlebten eine einzigartige Verschmelzung moderner und traditioneller Elemente, einschließlich eines dynamischen Live-Sets von MDLBEAST's DJ Leen, neben authentischer Küche und erfrischenden Getränken. Saudi Land diente auch als Partner Connection Zone, die direkte Kontakte und Geschäftsabschlüsse förderte und es den Partnern ermöglichte, neue buchbare Pakete und maßgeschneiderte Reiserouten zu entdecken.

Die WTM 2025 bekräftigte die Rolle Saudi-Arabiens als führender Akteur im globalen Tourismus und bot ein Sprungbrett für neue Allianzen, bedeutende Partnerschaften und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Tourismuslandschaft des Landes. Sie hat auch dazu beigetragen, die Voraussetzungen für TOURISE zu schaffen, eine bahnbrechende neue globale Plattform, die vom 11. bis 13. November in Riad stattfindet und mehr als 1.000 globale Führungskräfte und Visionäre aus den Bereichen Regierung, Wirtschaft, Investitionen, Tourismus und Technologie versammelt. Gemeinsam werden diese Führungspersönlichkeiten die wichtigsten Herausforderungen angehen, Investitionen freisetzen, wirkungsvolle Initiativen ergreifen und transformative Vereinbarungen treffen, um einen nachhaltigen, gerechten und zukunftsorientierten Tourismussektor aufzubauen.

Über die saudische Tourismusbehörde (STA): Die Saudi Tourism Authority (STA), die im Juni 2020 gegründet wurde, ist für die weltweite Vermarktung der saudischen Tourismusdestinationen und die Entwicklung des Angebots der Destinationen durch Programme, Pakete und Geschäftsunterstützung zuständig. Zu seinen Aufgaben gehören die Entwicklung der einzigartigen Vorzüge und Reiseziele des Landes, die Ausrichtung von und Teilnahme an Branchenveranstaltungen sowie die Förderung der saudischen Marke für Reiseziele im In- und Ausland. STA unterhält weltweit 16 Repräsentanzen, die 38 Länder bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.VisitSaudi.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



