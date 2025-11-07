IRW-News: Max Power Mining Corp.: MAX Power beginnt mit historischen Bohrungen bei Kanadas erstem Vorkommen für Natürlichen Wasserstoff

IRW-PRESS: Max Power Mining Corp.: MAX Power beginnt mit historischen Bohrungen bei Kanadas erstem Vorkommen für Natürlichen Wasserstoff

Das Lawson-Ziel weist alle fünf Schlüsselelemente für eine potenzielle natürliche Wasserstoffansammlung auf, darunter Muttergestein, Migrationswege, Reservoirs, Abdichtungen und Fallen sowie eine definierte vierseitige strukturelle Schließung.

Saskatoon, SK - 7. November 2025 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit den Bohrungen an Kanadas erstem natürlichen Wasserstoffbohrloch am Lawson-Ziel in der Nähe der Gemeinde Central Butte auf dem 475 km langen Genesis Trend im Süden von Saskatchewan begonnen hat.

Die Bohrungen in Lawson sind der Auftakt zu einem Mehrfachbohrprogramm auf Kanadas größtem genehmigten Landpaket für die Exploration und Erschließung von natürlichem Wasserstoff. Sie werden mit einer leistungsstarken Tele-Doppelbohranlage von Stampede Drilling durchgeführt, an der insgesamt 24 Mitarbeiter in zwei 12-Stunden-Schichten arbeiten. Die Wahl von Stampede Drilling spiegelt das Engagement von MAX Power wider, branchenführendes Fachwissen und Technologie im aufstrebenden Bereich des natürlichen Wasserstoffs einzusetzen und dabei den Schwerpunkt auf Sicherheit zu legen.

Mansoor Jan, CEO von MAX Power, kommentierte: Es ist eine bemerkenswerte Leistung unseres Teams, als erstes Unternehmen in Kanada nach natürlichem Wasserstoff zu bohren. Von der Idee bis zur Umsetzung hat jeder Einzelne mit Engagement und Fachwissen zu Kanadas erster natürlicher Wasserstoffquelle beigetragen. Es ist ein stolzer Moment für uns alle, die wir die Vorreiterrolle in diesem neuen Energiebereich übernehmen.

Mansoor fügte hinzu: Wir freuen uns darauf, nächste Woche auf der weltweit größten Veranstaltung zum Thema natürlicher Wasserstoff in Paris über den Genesis Trend und unser größeres Landpaket zu berichten. Für MAX Power sind wir unserem Ziel, das Molekül des natürlichen Wasserstoffs, seine potenziellen Vorkommen und letztendlich eine kommerzielle Entdeckung zu finden, näher denn je. Ich bin sehr zuversichtlich, dass unser wissenschaftlich fundierter Ansatz und die monatelangen detaillierten Vorbereitungen uns bei Genesis und anderswo zum Erfolg führen werden.

Warum dies für Investoren wichtig ist

MAX Power hat mit der Bohrung des ersten natürlichen Wasserstoffbrunnens in Kanada offiziell Geschichte geschrieben. Dies markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der heimischen Energieexploration, das sich auf sauberen, natürlich erzeugten Wasserstoff unter dem Genesis Trend in Saskatchewan und anderen Landpaketen mit einer Fläche von 1,3 Millionen Acres konzentriert, wobei weitere 5,7 Millionen Acres beantragt sind. Das Programm unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens bei der Förderung des wissenschaftlichen Verständnisses dieser potenziellen neuen Primärenergiequelle und hebt gleichzeitig die Rolle Kanadas bei der Ressourceninnovation hervor.

Aktuelles zu strategischer Finanzierung und Partnerschaft

MAX Power treibt die zuvor angekündigte strategische Investition mit einem Bruttoerlös von 5.000.000 Dollar zu einem Preis von 0,30 Dollar pro Einheit mit einem führenden südostasiatischen Konglomerat mit umfangreichen Interessen im globalen Energiesektor (der Unternehmensinvestor) weiter voran. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant, wobei jeder ganze Warrant innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten zu einem Preis von 0,45 Dollar ausgeübt werden kann, vorbehaltlich der zuvor bekannt gegebenen beschleunigten Verfallsbestimmung. Die Parteien haben die Investorenrechte und die Aktionärsvereinbarung finalisiert, die einen Sitz im Vorstand vorsieht, sofern der Investor mindestens 7 % der Anteile hält. Der Abschluss der Investition verläuft gemäß dem letzten Update vom 28. Oktober 2025 weiterhin planmäßig, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es eine dominante Landposition auf Distriktebene mit etwa 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen aufgebaut hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen abdecken. Für den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2025 wurden erste Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Diese Grundstücke werden durch eine Diamantbohrentdeckung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona hervorgehoben.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum geplanten Bohrprogramm des Unternehmens für natürlichen Wasserstoff, zum voraussichtlichen Zeitplan und zu den Zielen dieses Programms, zu künftigen Unternehmensentwicklungsinitiativen, zu potenziellen strategischen Transaktionen im Zusammenhang mit den Vermögenswerten des Unternehmens und zu den erwarteten Beiträgen der Mitglieder des Vorstands und des Beirats. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zum Zeitpunkt der Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Unsicherheiten unterliegen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorations- und Erschließungsrisiken; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Personal; geologische und technische Ungewissheiten; Schwankungen der Rohstoff- und Energiepreise; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen sein geplantes Bohrprogramm wie derzeit vorgesehen abschließen wird oder dass ein solches Programm, falls es abgeschlossen wird, erfolgreich sein wird.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gelten, finden Sie im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

