Scheinwerferhersteller Hella verdient etwas weniger - Jahresausblick bestätigt

dpa-AFX · Uhr
LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Hella stemmt sich weiter gegen ein anhaltend schwieriges Umfeld. Das operative Ergebnis ging in den ersten neun Monaten um 1,7 Prozent auf 338 Millionen Euro zurück, wie das zum französischen Zulieferer Forvia gehörende Unternehmen in Lippstadt mitteilte. Im Oktober hatte Hella bereits Eckdaten zum Umsatz bekanntgegeben, der mit 5,9 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau lag. Die operative Ergebnis-Marge lag ebenfalls stabil bei 5,8 Prozent. Der Netto-Zahlungsmittelfluss hat sich auf 68 Millionen Euro verbessert, nach einem Minus von 8 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Der Jahresausblick wurde bestätigt. Das Management rechnet weiter mit einem währungsbereinigten Umsatz von 7,6 bis 8 Milliarden Euro. Die operative Marge soll rund 5,3 bis 6 Prozent betragen. 2024 hatte Hella etwas mehr als acht Milliarden Euro umgesetzt und dabei eine operative Marge von 5,6 Prozent erzielt./err/stk

