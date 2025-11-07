The Bottom Line: Wenig Impulse – Ölmarkt im Fokus

Die kommende Woche bringt kaum neue Konjunkturdaten. Im Mittelpunkt steht aber der Ölmarkt: Am 13. November veröffentlicht die IEA ihren Bericht mit aktualisierten Prognosen zu Angebot, Nachfrage und Winterverbrauch. Hintergrund ist die jüngste OPEC+-Entscheidung zur moderaten Förderausweitung.

In den USA verzögert sich der Inflationsbericht für Oktober wegen des Regierungsstillstands. Ersatzindikatoren wie der ISM-Index „Prices Paid“ (70,0 – höchster Wert seit drei Jahren) rücken deswegen in den Vordergrund.

In Großbritannien wird die erste Schätzung des BIP für das dritte Quartal erwartet. Frühere Daten und der Composite PMI deuten auf verhaltene Dynamik, während die Herbst-Budgetrede zusätzliche Unsicherheit bringt.

