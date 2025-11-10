Bericht: Rumble will weniger für Northern Data bieten – Kurs unter Druck

(Reuters) - Die Videoplattform Rumble treibt einem Medienbericht zufolge die Übernahme des deutschen KI-Cloud-Anbieters Northern Data voran.

Die Unternehmen könnten die Vereinbarung in den kommenden Tagen bekanntgeben, berichtete die Agentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf Insider. Die Aktionäre von Northern Data sollen dabei aber eine geringere Beteiligung erhalten als ursprünglich geplant und die Offerte liege unter dem aktuellen Northern-Börsenwert von rund 755 Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge erwägt Rumble, das Umtauschverhältnis auf rund zwei Rumble-Aktien für jede Northern Data-Aktie zu senken. Bei der Bekanntgabe des Vorhabens im August waren noch 2,319 Rumble-Aktien angedacht gewesen. Zudem soll die Kryptowährungsgruppe Tether, die 48 Prozent an Rumble hält, auf einen erheblichen Teil eines Kredits in Höhe von 575 Millionen Euro verzichten, den sie Northern Data gewährt habe.

Der Deal habe ursprünglich die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens im Wert von rund 4,5 Milliarden Dollar vorgesehen, wobei die Aktionäre von Northern Data ein Drittel von Rumble besitzen sollten, berichtete die Agentur. Angesichts des Kursverfalls der Aktien beider Unternehmen in den letzten Monaten werde das neue Unternehmen zu aktuellen Kursen nun nur noch mit 2,9 Milliarden Dollar bewertet.

Auf Xetra waren die Northern-Papiere am Freitag mit 11,77 Euro aus dem Handel gegangen. Zu Jahresbeginn hatten die Aktien noch mehr als 50 Euro gekostet.